איראן מחזירה את האינטרנט, אבל לא חוזרת לאינטרנט חופשי

אחרי כשלושה חודשים של ניתוק כמעט מוחלט מהרשת העולמית, איראן החלה בימים האחרונים להשיב בהדרגה את הגישה לאינטרנט הבין-לאומי. ההחלטה יוחסה לנשיא מסעוד פזשכיאן, שהורה להחזיר את הרשת למצב שבו הייתה לפני גל הניתוקים האחרון.

שר התקשורת, סתאר האשמי, אמר כי מטרת המהלך היא להחזיר את האינטרנט ל"מצב שלפני דצמבר 2025". במילים אחרות: לא מדובר בפתיחה מלאה של הרשת, אלא בסיום מצב הניתוק החריף שהוטל מאז תחילת השנה. לפי דיווח סוכנות הידיעות האיראנית Mehr, ההחלטה התקבלה בוועדה מיוחדת להסדרת המרחב המקוון, ברוב של תשעה תומכים מול שני מתנגדים.