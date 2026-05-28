אחרי חודשים של ניתוק כמעט מוחלט, טהראן מחזירה בהדרגה את האינטרנט הבין-לאומי. אלא שהחיבור החלקי חושף גם את מאבקי הסמכויות בין הנשיא, בתי המשפט, גופי הביטחון ומוקדי השליטה ברשת

דורון פסקין | 28 במאי 2026 | חדשות | 3 דק׳

איראן מחזירה את האינטרנט, אבל לא חוזרת לאינטרנט חופשי

אחרי כשלושה חודשים של ניתוק כמעט מוחלט מהרשת העולמית, איראן החלה בימים האחרונים להשיב בהדרגה את הגישה לאינטרנט הבין-לאומי. ההחלטה יוחסה לנשיא מסעוד פזשכיאן, שהורה להחזיר את הרשת למצב שבו הייתה לפני גל הניתוקים האחרון.

שר התקשורת, סתאר האשמי, אמר כי מטרת המהלך היא להחזיר את האינטרנט ל"מצב שלפני דצמבר 2025". במילים אחרות: לא מדובר בפתיחה מלאה של הרשת, אלא בסיום מצב הניתוק החריף שהוטל מאז תחילת השנה. לפי דיווח סוכנות הידיעות האיראנית Mehr, ההחלטה התקבלה בוועדה מיוחדת להסדרת המרחב המקוון, ברוב של תשעה תומכים מול שני מתנגדים.

נכון לרגע זה החזרה מורגשת, אך היא עדיין חלקית. חברות העוקבות אחר קישוריות לרשת מציגות נתונים שונים: NetBlocks העריכה כי רמת הקישוריות באיראן חזרה לכ-86% מהמצב הרגיל, ואילו Cloudflare ו-Kentik הצביעו על נפח תעבורה נמוך בהרבה, סביב 40%.

נוסעים ברכבת התחתית בטהראן משתמשים בסמארטפונים, 13 באפריל 2026 | צילום: ATTA KENARE / AFP via Getty Images

