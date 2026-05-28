סמל רותם ינאי נהרגה מפגיעת רחפן נפץ בגליל המערבי

סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, מש"קית ת"ש בגדוד רותם (435) של חטיבת גבעתי, נהרגה אתמול (רביעי) בפיצוץ רחפן נפץ במוצב בשומרה, ליד גבול לבנון. על פי הודעת צה"ל, שני חיילים נפצעו בתקרית באורח קשה ובינוני.

במועצה המקומית בנימינה גבעת עדה, שעדכנה כבר אמש על נפילתה, סיפרו כי היא למדה תיאטרון בתיכון כרמים, והייתה פעילה בתנועת הצופים. "בדרכה המיוחדת הותירה חותם על חבריה וכל מי שזכה להכיר אותה. היא תיזכר כבעלת חוש הומור, ביטחון עצמי, לב רחב ונתינה אינסופית, כמי שפעלה מתוך אכפתיות ורגישות למען הסובבים אותה", אמרו במועצה. היא הותירה אחריה את ההורים הילית וטל, ואת האחים דור ואביעד.