ינאי, בת 20 מגבעת עדה ומש"קית ת"ש בגדוד רותם של גבעתי, נפלה במוצב בשומרה. במועצה ספדו לה: "לב רחב ונתינה אינסופית"
צוות מגזין אפוק | 28 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳
סמל רותם ינאי נהרגה מפגיעת רחפן נפץ בגליל המערבי
סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת עדה, מש"קית ת"ש בגדוד רותם (435) של חטיבת גבעתי, נהרגה אתמול (רביעי) בפיצוץ רחפן נפץ במוצב בשומרה, ליד גבול לבנון. על פי הודעת צה"ל, שני חיילים נפצעו בתקרית באורח קשה ובינוני.
במועצה המקומית בנימינה גבעת עדה, שעדכנה כבר אמש על נפילתה, סיפרו כי היא למדה תיאטרון בתיכון כרמים, והייתה פעילה בתנועת הצופים. "בדרכה המיוחדת הותירה חותם על חבריה וכל מי שזכה להכיר אותה. היא תיזכר כבעלת חוש הומור, ביטחון עצמי, לב רחב ונתינה אינסופית, כמי שפעלה מתוך אכפתיות ורגישות למען הסובבים אותה", אמרו במועצה. היא הותירה אחריה את ההורים הילית וטל, ואת האחים דור ואביעד.
האירוע התרחש בשעות הצהריים. נשמעה התרעה על חדירת כטב"ם במושב שומרה שבגליל המערבי, ורותם הייתה בדרכה למרחב המוגן. הרחפן התפוצץ, וכתוצאה מכך היא נפלה.
