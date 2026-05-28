המו"מ תקוע: איראן מנסה לסחוט ויתורים מארה"ב

המשטר האיראני החל לחדש את פעילות האינטרנט במדינה ומנסה לשדר מסר של חזרה לשגרה ושליטה מלאה במצב הביטחוני. ואולם, גורמים מדיניים וביטחוניים בכירים בישראל אומרים כי המשא ומתן עם ארה"ב על מזכר ההבנות תקוע בשלב זה, וכי המלחמה לא הסתיימה, אלא עברה ממלחמה קינטית למלחמה כלכלית.

אותם גורמים מעריכים כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מעדיף בבירור את הערוץ הדיפלומטי על פני חזרה ללחימה. עם זאת, האיראנים מזהים את הרצון הזה ומפרשים אותו כחולשה וכהזדמנות לסחוט ממנו ויתורים בשני נושאים מרכזיים: פתיחת מצר הורמוז ופרויקט הגרעין.