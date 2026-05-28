בישראל מעריכים כי הלחימה מול איראן עברה לשלב כלכלי ומדיני, בזמן שטהראן מנסה לנצל את רצונו של טראמפ בהסכם כדי להשיג ויתורים במצר הורמוז ובסוגיית הגרעין. אם לא תושג פריצת דרך עד סוף השבוע, וושינגטון צפויה לבחון צעדי לחץ חדשים

יוני בן מנחם | 28 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳

המו"מ תקוע: איראן מנסה לסחוט ויתורים מארה"ב

המשטר האיראני החל לחדש את פעילות האינטרנט במדינה ומנסה לשדר מסר של חזרה לשגרה ושליטה מלאה במצב הביטחוני. ואולם, גורמים מדיניים וביטחוניים בכירים בישראל אומרים כי המשא ומתן עם ארה"ב על מזכר ההבנות תקוע בשלב זה, וכי המלחמה לא הסתיימה, אלא עברה ממלחמה קינטית למלחמה כלכלית.

אותם גורמים מעריכים כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מעדיף בבירור את הערוץ הדיפלומטי על פני חזרה ללחימה. עם זאת, האיראנים מזהים את הרצון הזה ומפרשים אותו כחולשה וכהזדמנות לסחוט ממנו ויתורים בשני נושאים מרכזיים: פתיחת מצר הורמוז ופרויקט הגרעין.

אתמול הפיצה הטלוויזיה האיראנית טיוטה להסכם שלכאורה הושג עם וושינגטון, אך הבית הלבן הכחיש את הדברים ותיאר אותם כ"פייק מוחלט". הסעיף שעורר את זעמו של טראמפ היה הטענה בטיוטה כי "ניהול תנועת כלי השיט במצר הורמוז יתבצע על ידי איראן בשיתוף פעולה עם עומאן".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, 27 במאי 2026 | צילום: Kent NISHIMURA / AFP via Getty Images

