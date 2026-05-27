כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

האירוע במתקן דמאוונד אנרג׳י בעסלויה התרחש ביחידת האוויר של החברה, המספקת תשתיות חיוניות למפעלי הפטרוכימיה באזור. נסיבות התקרית עדיין נבדקות, על רקע דיווחים קודמים על פגיעות במתקנים במהלך המלחמה

דורון פסקין | 27 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

הרוג ופצועים בתקרית מסתורית בלב אזור הפטרוכימיה של איראן

אירוע שטיבו טרם הובהר התרחש היום במתקן של חברת דמאוונד אנרג׳י בעסלויה, שבאזור הפטרוכימי בדרום איראן. לפי הודעת יחסי הציבור של החברה, האירוע התרחש ביחידת האוויר של המתקן, וגרם למותו של אחד העובדים ולפציעתם של שניים נוספים.

בהודעת החברה נמסר כי מיד לאחר האירוע הגיעו למקום צוותי תפעול, חילוץ ובטיחות. שני הפצועים קיבלו טיפול ראשוני במרפאת החברה, ולאחר מכן פונו להמשך טיפול במרכזים רפואיים. עוד נמסר כי נסיבות האירוע ומצבם העדכני של הפצועים עדיין נבדקים.

דמאוונד אנרג׳י היא ספקית תשתיות תפעוליות מרכזית למפעלי הפטרוכימיה בשלב 2 של עסלויה, ובכלל זה חשמל, קיטור, מים, חמצן, חנקן, אוויר דחוס וגז. משום כך, לתקלה במתקניה עשויה להיות משמעות תפעולית רחבה.

מתקני אנרגיה בעסלויה שבדרום איראן, 27 בינואר 2011

מתקני אנרגיה בעסלויה שבדרום איראן, 27 בינואר 2011 | צילום: ATTA KENARE/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מתפללים מוסלמים בתפילה לציון תחילת חג הקורבן במסגד אל אקצא, ירושלים, 27 במאי 2026
העולם המוסלמי מציין את חג הקורבן: תפילות המוניות בירושלים ובמכה

דורון פסקין

עיד אל-אדחא נפתח הבוקר בתפילות חג ברחבי העולם המוסלמי. בירושלים דווח על יותר מ-100 אלף מתפללים באל-אקצא, ובסעודיה נמשכים טקסי החג' בהשתתפות יותר מ-1.7 מיליון עולי רגל

בניין הרוס ברובע א-דאחיה בביירות, לבנון, 6 במאי 2026
טראמפ מתיר להרחיב את הלחימה בלבנון – אך מונע מישראל להרוס מבנים בדאחיה

יוני בן מנחם

ישראל קיבלה אישור להעמיק את הפעולה נגד חיזבאללה, כולל חיסולים ממוקדים בביירות; מאחורי הקלעים נמשך המצוד אחר צמרת הארגון, אך ארה"ב מזהירה מפגיעה שתסכן את המו"מ עם איראן

מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית של חמאס ברצועה שחוסל
אחרי חיסול עודה: המרוץ בצמרת חמאס למציאת מחליף חדש

יוני בן מנחם

ראש הזרוע הצבאית של חמאס ברצועה חוסל ימים ספורים לאחר שמונה לתפקיד, ובארגון נותר חלל פיקודי נוסף. כעת נבחנים כמה בכירים שנותרו בחיים כמועמדים לרשת אותו, כשברקע גובר החשש בחמאס מהידלדלות הפיקוד ומהתרחקות איראן

הפגזות צה״ל ברצועת עזה
צה״ל תקף את יורש הזרוע הצבאית של חמאס

צוות מגזין אפוק

מוחמד עודה מונה רק לפני כשבוע למחליפו של עז א-דין אל-חדאד. בישראל הבהירו: "נרדוף אחר כל מי שלקח חלק בטבח"

המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא ח'מינאי
מוג'תבא ח'מינאי: "מוות לאמריקה, מוות לישראל" תהפוך לסיסמת העולם המוסלמי

דורון פסקין

בהודעה לרגל החג' טען מנהיג איראן כי ישראל מתקרבת ל"שלבי חייה האחרונים", התפאר ב"מכות כבדות" נגד ישראל וארה"ב – וקרא למדינות האסלאם להתאחד

תקיפה ישראלית בדרום לבנון, 25 במאי 2026
אור ירוק מוושינגטון: ישראל נערכת להחריף את התקיפות בלבנון

יוני בן מנחם

בצל הקשיים במגעים עם איראן והתגברות מתקפות חיזבאללה, גורמים בכירים בירושלים אומרים כי ממשל טראמפ הסיר חלק מהמגבלות על פעילות צה"ל. בקבינט דרשו לגבות מחיר כבד מארגון הטרור, ובטהראן הזהירו: תקיפה בביירות עלולה למוטט את המסלול הדיפלומטי

שתפו: