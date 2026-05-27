הרוג ופצועים בתקרית מסתורית בלב אזור הפטרוכימיה של איראן

אירוע שטיבו טרם הובהר התרחש היום במתקן של חברת דמאוונד אנרג׳י בעסלויה, שבאזור הפטרוכימי בדרום איראן. לפי הודעת יחסי הציבור של החברה, האירוע התרחש ביחידת האוויר של המתקן, וגרם למותו של אחד העובדים ולפציעתם של שניים נוספים.

בהודעת החברה נמסר כי מיד לאחר האירוע הגיעו למקום צוותי תפעול, חילוץ ובטיחות. שני הפצועים קיבלו טיפול ראשוני במרפאת החברה, ולאחר מכן פונו להמשך טיפול במרכזים רפואיים. עוד נמסר כי נסיבות האירוע ומצבם העדכני של הפצועים עדיין נבדקים.