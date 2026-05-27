האירוע במתקן דמאוונד אנרג׳י בעסלויה התרחש ביחידת האוויר של החברה, המספקת תשתיות חיוניות למפעלי הפטרוכימיה באזור. נסיבות התקרית עדיין נבדקות, על רקע דיווחים קודמים על פגיעות במתקנים במהלך המלחמה
דורון פסקין | 27 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳
הרוג ופצועים בתקרית מסתורית בלב אזור הפטרוכימיה של איראן
אירוע שטיבו טרם הובהר התרחש היום במתקן של חברת דמאוונד אנרג׳י בעסלויה, שבאזור הפטרוכימי בדרום איראן. לפי הודעת יחסי הציבור של החברה, האירוע התרחש ביחידת האוויר של המתקן, וגרם למותו של אחד העובדים ולפציעתם של שניים נוספים.
בהודעת החברה נמסר כי מיד לאחר האירוע הגיעו למקום צוותי תפעול, חילוץ ובטיחות. שני הפצועים קיבלו טיפול ראשוני במרפאת החברה, ולאחר מכן פונו להמשך טיפול במרכזים רפואיים. עוד נמסר כי נסיבות האירוע ומצבם העדכני של הפצועים עדיין נבדקים.
דמאוונד אנרג׳י היא ספקית תשתיות תפעוליות מרכזית למפעלי הפטרוכימיה בשלב 2 של עסלויה, ובכלל זה חשמל, קיטור, מים, חמצן, חנקן, אוויר דחוס וגז. משום כך, לתקלה במתקניה עשויה להיות משמעות תפעולית רחבה.
