עיד אל-אדחא נפתח הבוקר בתפילות חג ברחבי העולם המוסלמי. בירושלים דווח על יותר מ-100 אלף מתפללים באל-אקצא, ובסעודיה נמשכים טקסי החג' בהשתתפות יותר מ-1.7 מיליון עולי רגל

דורון פסקין | 27 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

העולם המוסלמי מציין את חג הקורבן: תפילות המוניות בירושלים ובמכה

עיד אל-אדחא, חג הקורבן המוסלמי, נפתח הבוקר בתפילות חג ברחבי העולם המוסלמי. זהו אחד משני החגים המרכזיים באסלאם, והוא מציין את סיפור עקידת ישמעאל במסורת המוסלמית ואת שיאם של ימי העלייה לרגל למכה.

בירושלים התקיימה תפילת החג במתחם מסגד אל-אקצא שבהר הבית. המופתי של ירושלים והשטחים הפלסטיניים, השייח' מוחמד חוסיין, אמר כי יותר מ-100 אלף מתפללים השתתפו בתפילה. גם ברצועת עזה דווח על תפילות חג בהשתתפות המונים.

במקביל, במכה שבסעודיה נערכה תפילת החג במסגד הגדול, אל-מסג'ד אל-חראם, האתר הקדוש ביותר לאסלאם. התפילה התקיימה בעיצומה של העלייה לרגל השנתית, החג'. לפי הרשות הכללית לסטטיסטיקה בסעודיה, מספר עולי הרגל השנה עומד על 1,707,301, מהם 1,546,655 שהגיעו מחוץ לממלכה ו-160,646 מתוך סעודיה. על פי הנתונים הרשמיים, רוב עולי הרגל שהגיעו מחו"ל נכנסו לממלכה דרך האוויר.

מתפללים מוסלמים בתפילה לציון תחילת חג הקורבן במסגד אל אקצא, ירושלים, 27 במאי 2026

מתפללים מוסלמים בתפילה לציון תחילת חג הקורבן במסגד אל אקצא, ירושלים, 27 במאי 2026 | צילום: AHMAD GHARABLI / AFP via Getty Images

