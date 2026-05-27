העולם המוסלמי מציין את חג הקורבן: תפילות המוניות בירושלים ובמכה

עיד אל-אדחא, חג הקורבן המוסלמי, נפתח הבוקר בתפילות חג ברחבי העולם המוסלמי. זהו אחד משני החגים המרכזיים באסלאם, והוא מציין את סיפור עקידת ישמעאל במסורת המוסלמית ואת שיאם של ימי העלייה לרגל למכה.

בירושלים התקיימה תפילת החג במתחם מסגד אל-אקצא שבהר הבית. המופתי של ירושלים והשטחים הפלסטיניים, השייח' מוחמד חוסיין, אמר כי יותר מ-100 אלף מתפללים השתתפו בתפילה. גם ברצועת עזה דווח על תפילות חג בהשתתפות המונים.