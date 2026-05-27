טראמפ מתיר להרחיב את הלחימה בלבנון – אך מונע מישראל להרוס מבנים בדאחיה

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, נתן לישראל אור ירוק להרחיב את הפעילות הצבאית נגד חיזבאללה בלבנון. עם זאת, הממשל האמריקני עדיין אוסר על ישראל להרוס מהאוויר בניינים ברובע א-דאחיה בביירות, שהינו המעוז המרכזי של חיזבאללה בלבנון.

לדברי אותם גורמים, לישראל יש אישור לבצע חיסולים ממוקדים של בכירי חיזבאללה בביירות, במקרה של מודיעין מדויק והזדמנות מבצעית. ישראל מנהלת מצוד אחר מזכ"ל חיזבאללה, השיח' נעים קאסם, ואחר הצמרת המקיפה אותו, שירדו למחתרת מיד עם פרוץ המלחמה.