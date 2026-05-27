ישראל קיבלה אישור להעמיק את הפעולה נגד חיזבאללה, כולל חיסולים ממוקדים בביירות; מאחורי הקלעים נמשך המצוד אחר צמרת הארגון, אך ארה"ב מזהירה מפגיעה שתסכן את המו"מ עם איראן
יוני בן מנחם | 27 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳
טראמפ מתיר להרחיב את הלחימה בלבנון – אך מונע מישראל להרוס מבנים בדאחיה
גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, נתן לישראל אור ירוק להרחיב את הפעילות הצבאית נגד חיזבאללה בלבנון. עם זאת, הממשל האמריקני עדיין אוסר על ישראל להרוס מהאוויר בניינים ברובע א-דאחיה בביירות, שהינו המעוז המרכזי של חיזבאללה בלבנון.
לדברי אותם גורמים, לישראל יש אישור לבצע חיסולים ממוקדים של בכירי חיזבאללה בביירות, במקרה של מודיעין מדויק והזדמנות מבצעית. ישראל מנהלת מצוד אחר מזכ"ל חיזבאללה, השיח' נעים קאסם, ואחר הצמרת המקיפה אותו, שירדו למחתרת מיד עם פרוץ המלחמה.
החשש האמריקני הוא כי הרס בניינים בביירות יפגע במשא ומתן עם איראן על הסכם לסיום המלחמה. איראן העבירה שלשום אזהרה לממשל טראמפ, שלפיה כל פעילות צבאית ישראלית בביירות, ובמיוחד ברובע א-דאחיה, עשויה להביא לעצירת המשא ומתן.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו