ראש הזרוע הצבאית של חמאס ברצועה חוסל ימים ספורים לאחר שמונה לתפקיד, ובארגון נותר חלל פיקודי נוסף. כעת נבחנים כמה בכירים שנותרו בחיים כמועמדים לרשת אותו, כשברקע גובר החשש בחמאס מהידלדלות הפיקוד ומהתרחקות איראן
יוני בן מנחם | 27 במאי 2026 | חדשות | 3 דק׳
אחרי חיסול עודה: המרוץ בצמרת חמאס למציאת מחליף חדש
חיל האוויר הצליח אמש לחסל בתקיפה בעיר עזה את מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית של חמאס ברצועה, שהחליף לאחרונה את עז א-דין אלחדאד לאחר חיסולו על ידי צה"ל ב-15 במאי.
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר הביטחון, ישראל כ"ץ, מסרו אמש בהודעה משותפת: "עודה כיהן כראש מטה המודיעין של חמאס בזמן טבח 7 באוקטובר, ומונה לפני כשבוע למחליפו של עז א-דין אלחדאד. עודה היה אחראי לרציחתם, לחטיפתם ולפציעתם של רבים מאזרחי ישראל וחיילי צה"ל. נמשיך לרדוף אחר כל מי שלקח חלק בטבח 7 באוקטובר. במוקדם או במאוחר ישראל תשיג את כולם".
גורמים ביטחוניים מעריכים כי חיסולו של עודה מהווה מכה קשה לזרוע הצבאית של חמאס, שטרם הספיקה להתאושש מהחלל הפיקודי שהותיר בה חיסולו של אלחדאד. לדבריהם, עודה היה נתון למעקב מודיעיני צמוד מרגע שמונה לתפקידו האחרון. אחת הטעויות שסייעו באיתורו הייתה העובדה שלא הסתתר במנהרות, אלא שהה במבנה מעל פני הקרקע בעיר עזה.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו