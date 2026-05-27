אחרי חיסול עודה: המרוץ בצמרת חמאס למציאת מחליף חדש

חיל האוויר הצליח אמש לחסל בתקיפה בעיר עזה את מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית של חמאס ברצועה, שהחליף לאחרונה את עז א-דין אלחדאד לאחר חיסולו על ידי צה"ל ב-15 במאי.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר הביטחון, ישראל כ"ץ, מסרו אמש בהודעה משותפת: "עודה כיהן כראש מטה המודיעין של חמאס בזמן טבח 7 באוקטובר, ומונה לפני כשבוע למחליפו של עז א-דין אלחדאד. עודה היה אחראי לרציחתם, לחטיפתם ולפציעתם של רבים מאזרחי ישראל וחיילי צה"ל. נמשיך לרדוף אחר כל מי שלקח חלק בטבח 7 באוקטובר. במוקדם או במאוחר ישראל תשיג את כולם".