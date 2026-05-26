צה״ל תקף את יורש הזרוע הצבאית של חמאס

משרד ראש הממשלה ומשרד הביטחון הודיעו כי ‏צה"ל תקף בעזה את מוחמד עודה - המנהיג החדש של הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ואחד מאדריכלי טבח ה-7 באוקטובר.

‏עודה כיהן כראש מטה המודיעין של חמאס בזמן טבח ה-7 באוקטובר, ומונה לפני כשבוע למחליפו של עז א-דין אל-חדאד - שחוסל בתקיפת צה״ל ברצועת עזה לפני כשבועיים.