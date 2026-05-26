מוחמד עודה מונה רק לפני כשבוע למחליפו של עז א-דין אל-חדאד. בישראל הבהירו: "נרדוף אחר כל מי שלקח חלק בטבח"
צוות מגזין אפוק | 26 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳
צה״ל תקף את יורש הזרוע הצבאית של חמאס
משרד ראש הממשלה ומשרד הביטחון הודיעו כי צה"ל תקף בעזה את מוחמד עודה - המנהיג החדש של הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ואחד מאדריכלי טבח ה-7 באוקטובר.
עודה כיהן כראש מטה המודיעין של חמאס בזמן טבח ה-7 באוקטובר, ומונה לפני כשבוע למחליפו של עז א-דין אל-חדאד - שחוסל בתקיפת צה״ל ברצועת עזה לפני כשבועיים.
"עודה היה אחראי לרציחתם, חטיפתם ופציעתם של רבים מאזרחי ישראל וחיילי צה"ל. ברכות לצה״ל ושב״כ על המאמץ המתמשך לחיסול אויבינו", נכתב בהודעת משרד הביטחון ומשרד רוה"מ.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו