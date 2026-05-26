מוחמד עודה מונה רק לפני כשבוע למחליפו של עז א-דין אל-חדאד. בישראל הבהירו: "נרדוף אחר כל מי שלקח חלק בטבח"

צוות מגזין אפוק | 26 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

צה״ל תקף את יורש הזרוע הצבאית של חמאס

משרד ראש הממשלה ומשרד הביטחון הודיעו כי ‏צה"ל תקף בעזה את מוחמד עודה - המנהיג החדש של הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ואחד מאדריכלי טבח ה-7 באוקטובר.

‏עודה כיהן כראש מטה המודיעין של חמאס בזמן טבח ה-7 באוקטובר, ומונה לפני כשבוע למחליפו של עז א-דין אל-חדאד - שחוסל בתקיפת צה״ל ברצועת עזה לפני כשבועיים.

"‏עודה היה אחראי לרציחתם, חטיפתם ופציעתם של רבים מאזרחי ישראל וחיילי צה"ל. ‏ברכות לצה״ל ושב״כ על המאמץ המתמשך לחיסול אויבינו", נכתב בהודעת משרד הביטחון ומשרד רוה"מ.

הפגזות צה״ל ברצועת עזה

הפגזות צה״ל ברצועת עזה, 16 בספטמבר 2025 | צילום: MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images

