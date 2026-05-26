כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

בהודעה לרגל החג' טען מנהיג איראן כי ישראל מתקרבת ל"שלבי חייה האחרונים", התפאר ב"מכות כבדות" נגד ישראל וארה"ב – וקרא למדינות האסלאם להתאחד

דורון פסקין | 26 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

מוג'תבא ח'מינאי: "מוות לאמריקה, מוות לישראל" תהפוך לסיסמת העולם המוסלמי

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי, פרסם היום הודעה לרגל החג', שבה טען כי איראן הצליחה "להכות את המשטר הציוני במלחמה הכפויה השנייה במכות כבדות" ו"להנחית סטירה קשה לאמריקה התוקפנית". לדבריו, איראן סיכלה את מטרת אויביה "להביא לכניעתה".

בהודעה נטען כי הכוחות האיראניים, יחד עם “לוחמי הג'יהאד של חזית ההתנגדות, ובמיוחד לבנון היקרה”, השיגו "ניצחונות בולטים" מול מה שתואר כ"שני הצבאות הטרוריסטיים והחמושים מכף רגל ועד ראש – האמריקני והציוני". עוד נכתב כי הדבר נעשה באמצעות טילים וכטב"מים "ביבשה, באוויר ובים", וכי הלוחמים ראו בכך את "ההבטחה האלוהית לניצחון הלוחמים בדרך אללה".

לצד המסרים הלוחמניים, כלל ח'מינאי גם פנייה למדינות האסלאם: "אני מזמין בכנות ובטוהר את כל המדינות והממשלות האסלאמיות לידידות ולשיתוף פעולה בטוב ובמעשה טוב". בהמשך כתב כי "מחוגי הזמן לא יחזרו לאחור", וכי "עמי האזור וארצות האזור לא יהיו עוד מגן לבסיסים האמריקניים".

המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא ח'מינאי

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי | צילום: Seyed / Middle East Images / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
תקיפה ישראלית בדרום לבנון, 25 במאי 2026
אור ירוק מוושינגטון: ישראל נערכת להחריף את התקיפות בלבנון

יוני בן מנחם

בצל הקשיים במגעים עם איראן והתגברות מתקפות חיזבאללה, גורמים בכירים בירושלים אומרים כי ממשל טראמפ הסיר חלק מהמגבלות על פעילות צה"ל. בקבינט דרשו לגבות מחיר כבד מארגון הטרור, ובטהראן הזהירו: תקיפה בביירות עלולה למוטט את המסלול הדיפלומטי

מטוס קרב אמריקני נוחת על נושאת המטוסים אברהם לינקולן, 28 בפברואר 2026
ארה"ב תקפה בדרום איראן; סנטקום: פעולה הגנתית, איראן: הפרת הפסקת אש

דורון פסקין

בוושינגטון טענו כי התקיפות באזור בנדר עבאס כוונו נגד אתרי שיגור וכלי שייט שניסו להניח מוקשים; באיראן דווח על הרוגים

תקיפות צה״ל בלבנון
ישראל מעלה הילוך מול חיזבאללה. נתניהו: "נכה בהם שוק על ירך"

דורון פסקין

לאחר הצהרת ראש הממשלה על הגברת התקיפות, דווח בלבנון על גל תקיפות בבקעת הלבנון ובדרומה, ועל עזיבת תושבים מהדאחיה מחשש להסלמה

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 11 בספטמבר 2025
טראמפ דורש: סעודיה וקטאר יחתמו מיד על הסכמי אברהם – או שיודרו מההסכם עם איראן

צוות מגזין אפוק

נשיא ארה"ב קרא לצירוף בו-זמני של מדינות ערביות ומוסלמיות להסכמים, ואף הציע לשלב בעתיד גם את איראן: "זה יהיה אירוע היסטורי חסר תקדים"

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, 10 בפברואר 2026
דובר משרד החוץ האיראני: "מוקד המגעים הוא סיום המלחמה, לא מתקיים כעת משא ומתן בסוגיית הגרעין"

דורון פסקין

אסמאעיל בקאא'י התייחס למצב המגעים מול ארה"ב, טען כי הצדדים הגיעו לסיכום בנוגע לחלק גדול מהנושאים, אך הדגיש כי "אין פירוש הדבר שחתימה על הסכם קרובה"

סמל נהוראי לייזר ז"ל
לוחם בחיל ההנדסה הקרבית נהרג בדרום לבנון

צוות מגזין אפוק

סמל נהוראי לייזר ז"ל נהרג כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ. באותו אירוע נפצע חייל צה"ל באורח קשה

שתפו: