מוג'תבא ח'מינאי: "מוות לאמריקה, מוות לישראל" תהפוך לסיסמת העולם המוסלמי

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי, פרסם היום הודעה לרגל החג', שבה טען כי איראן הצליחה "להכות את המשטר הציוני במלחמה הכפויה השנייה במכות כבדות" ו"להנחית סטירה קשה לאמריקה התוקפנית". לדבריו, איראן סיכלה את מטרת אויביה "להביא לכניעתה".

בהודעה נטען כי הכוחות האיראניים, יחד עם “לוחמי הג'יהאד של חזית ההתנגדות, ובמיוחד לבנון היקרה”, השיגו "ניצחונות בולטים" מול מה שתואר כ"שני הצבאות הטרוריסטיים והחמושים מכף רגל ועד ראש – האמריקני והציוני". עוד נכתב כי הדבר נעשה באמצעות טילים וכטב"מים "ביבשה, באוויר ובים", וכי הלוחמים ראו בכך את "ההבטחה האלוהית לניצחון הלוחמים בדרך אללה".