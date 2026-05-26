בהודעה לרגל החג' טען מנהיג איראן כי ישראל מתקרבת ל"שלבי חייה האחרונים", התפאר ב"מכות כבדות" נגד ישראל וארה"ב – וקרא למדינות האסלאם להתאחד
דורון פסקין | 26 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳
מוג'תבא ח'מינאי: "מוות לאמריקה, מוות לישראל" תהפוך לסיסמת העולם המוסלמי
המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי, פרסם היום הודעה לרגל החג', שבה טען כי איראן הצליחה "להכות את המשטר הציוני במלחמה הכפויה השנייה במכות כבדות" ו"להנחית סטירה קשה לאמריקה התוקפנית". לדבריו, איראן סיכלה את מטרת אויביה "להביא לכניעתה".
בהודעה נטען כי הכוחות האיראניים, יחד עם “לוחמי הג'יהאד של חזית ההתנגדות, ובמיוחד לבנון היקרה”, השיגו "ניצחונות בולטים" מול מה שתואר כ"שני הצבאות הטרוריסטיים והחמושים מכף רגל ועד ראש – האמריקני והציוני". עוד נכתב כי הדבר נעשה באמצעות טילים וכטב"מים "ביבשה, באוויר ובים", וכי הלוחמים ראו בכך את "ההבטחה האלוהית לניצחון הלוחמים בדרך אללה".
לצד המסרים הלוחמניים, כלל ח'מינאי גם פנייה למדינות האסלאם: "אני מזמין בכנות ובטוהר את כל המדינות והממשלות האסלאמיות לידידות ולשיתוף פעולה בטוב ובמעשה טוב". בהמשך כתב כי "מחוגי הזמן לא יחזרו לאחור", וכי "עמי האזור וארצות האזור לא יהיו עוד מגן לבסיסים האמריקניים".
