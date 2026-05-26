אור ירוק מוושינגטון: ישראל נערכת להחריף את התקיפות בלבנון

בעוד המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן על הסכם לסיום המלחמה נקלע לקשיים, ממשל טראמפ מסיר חלק מהמגבלות שהוטלו על פעילות ישראל בלבנון ונותן לה אור ירוק להרחיב את התקיפות נגד יעדי חיזבאללה. כך אומרים גורמים מדיניים בירושלים.

לדבריהם, ישראל הסבירה לממשל האמריקני את המצב אליו נקלעה בלבנון בעקבות המגבלות שהוטלו על פעילותה נגד חיזבאללה. עוד מסרו אותם גורמים כי בעקבות דיונים קדחתניים בקבינט הביטחוני בהשתתפות הרמטכ"ל, הוחלט לשנות את אופי הפעילות בלבנון נגד חיזבאללה. שר הביטחון, ישראל כ"ץ, שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', והרמטכ"ל, אייל זמיר, דרשו לעבור לפעולות התקפיות שיגבו מחיר מחיזבאללה וירסנו אותו.