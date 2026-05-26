בצל הקשיים במגעים עם איראן והתגברות מתקפות חיזבאללה, גורמים בכירים בירושלים אומרים כי ממשל טראמפ הסיר חלק מהמגבלות על פעילות צה"ל. בקבינט דרשו לגבות מחיר כבד מארגון הטרור, ובטהראן הזהירו: תקיפה בביירות עלולה למוטט את המסלול הדיפלומטי

יוני בן מנחם | 26 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳

אור ירוק מוושינגטון: ישראל נערכת להחריף את התקיפות בלבנון

בעוד המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן על הסכם לסיום המלחמה נקלע לקשיים, ממשל טראמפ מסיר חלק מהמגבלות שהוטלו על פעילות ישראל בלבנון ונותן לה אור ירוק להרחיב את התקיפות נגד יעדי חיזבאללה. כך אומרים גורמים מדיניים בירושלים.

לדבריהם, ישראל הסבירה לממשל האמריקני את המצב אליו נקלעה בלבנון בעקבות המגבלות שהוטלו על פעילותה נגד חיזבאללה. עוד מסרו אותם גורמים כי בעקבות דיונים קדחתניים בקבינט הביטחוני בהשתתפות הרמטכ"ל, הוחלט לשנות את אופי הפעילות בלבנון נגד חיזבאללה. שר הביטחון, ישראל כ"ץ, שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', והרמטכ"ל, אייל זמיר, דרשו לעבור לפעולות התקפיות שיגבו מחיר מחיזבאללה וירסנו אותו.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, פרסם אמש סרטון שבו אמר: "אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה. נכון, הם יורים עלינו רחפנים. יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה, וגם את זה נפתור. זה מחייב אותנו להגביר את המכות ואת העוצמה".

תקיפה ישראלית בדרום לבנון, 25 במאי 2026

תקיפה ישראלית בדרום לבנון, 25 במאי 2026

