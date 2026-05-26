בוושינגטון טענו כי התקיפות באזור בנדר עבאס כוונו נגד אתרי שיגור וכלי שייט שניסו להניח מוקשים; באיראן דווח על הרוגים

דורון פסקין | 26 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

ארה"ב תקפה בדרום איראן; סנטקום: פעולה הגנתית, איראן: הפרת הפסקת אש

צבא ארה"ב ביצע הלילה תקיפות בדרום איראן, באזור עיר הנמל בנדר עבאס. לפי וושינגטון, היעדים כללו אתרי שיגור טילים וכלי שייט איראניים שניסו להניח מוקשים.

דובר פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, קפטן טים הוקינס, מסר בהצהרה לכלי תקשורת בארה"ב כי "כוחות אמריקניים ביצעו תקיפות להגנה עצמית בדרום איראן, במטרה להגן על חיילינו מפני איומים מצד הכוחות האיראניים".

לדבריו, בין היעדים שהותקפו היו "אתרי שיגור טילים וכלי שייט איראניים שניסו להניח מוקשים". הוקינס הוסיף כי "פיקוד המרכז של ארה"ב ממשיך להגן על כוחותינו תוך הפעלת איפוק במהלך הפסקת האש הנוכחית".

מטוס קרב אמריקני נוחת על נושאת המטוסים אברהם לינקולן, 28 בפברואר 2026

מטוס קרב אמריקני נוחת על נושאת המטוסים אברהם לינקולן, 28 בפברואר 2026 | צילום: U.S. Navy via Getty Images

