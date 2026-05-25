אסמאעיל בקאא'י התייחס למצב המגעים מול ארה"ב, טען כי הצדדים הגיעו לסיכום בנוגע לחלק גדול מהנושאים, אך הדגיש כי "אין פירוש הדבר שחתימה על הסכם קרובה"

דורון פסקין | 25 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

דובר משרד החוץ האיראני: "מוקד המגעים הוא סיום המלחמה, לא מתקיים כעת משא ומתן בסוגיית הגרעין"

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, התייחס היום במהלך התדרוך השבועי לכתבים בטהראן למגעים עם ארה"ב.

בקאא'י ציין כי "מוקד המגעים הוא סיום המלחמה", וטען כי "לא מתקיים כעת משא ומתן בסוגיית הגרעין".

לדבריו, הצדדים הגיעו לסיכום בנוגע לחלק גדול מהנושאים שעל הפרק. עם זאת הוא הדגיש כי "אין פירוש הדבר שחתימה על הסכם קרובה".

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, 10 בפברואר 2026 | צילום: ATTA KENARE / AFP via Getty Images

