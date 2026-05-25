דובר משרד החוץ האיראני: "מוקד המגעים הוא סיום המלחמה, לא מתקיים כעת משא ומתן בסוגיית הגרעין"

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, התייחס היום במהלך התדרוך השבועי לכתבים בטהראן למגעים עם ארה"ב.

בקאא'י ציין כי "מוקד המגעים הוא סיום המלחמה", וטען כי "לא מתקיים כעת משא ומתן בסוגיית הגרעין".