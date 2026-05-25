טראמפ דורש: סעודיה וקטאר יחתמו מיד על הסכמי אברהם – או שיודרו מההסכם עם איראן

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כתב ב-Truth Social כי במהלך שיחותיו בשבת עם מנהיגי סעודיה, איחוד האמירויות, קטאר, פקיסטן, טורקיה, מצרים ירדן ובחריין, הצהיר כי "צריך להיות חובה שכל המדינות הללו, לכל הפחות, יחתמו בו-זמנית על הסכמי אברהם".

"המדינות שנדונו הן סעודיה, איחוד האמירויות הערביות (כבר חברה!), קטאר, פקיסטן, טורקיה, מצרים, ירדן ובחריין (כבר חברה!)", כתב. "ייתכן שאחת או שתיים מהן יש להן סיבה שלא לעשות זאת, וזה יתקבל, אבל רובן צריכות להיות מוכנות, נכונות ומסוגלות להפוך את ההסדר הזה עם איראן לאירוע היסטורי הרבה יותר מכפי שהיה אחרת.