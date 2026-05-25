לאחר הצהרת ראש הממשלה על הגברת התקיפות, דווח בלבנון על גל תקיפות בבקעת הלבנון ובדרומה, ועל עזיבת תושבים מהדאחיה מחשש להסלמה

דורון פסקין | 25 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

ישראל מעלה הילוך מול חיזבאללה. נתניהו: "נכה בהם שוק על ירך"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, פרסם הערב סרטון בו הודיע כי צה"ל יגביר את המתקפות על חיזבאללה: "אנחנו במלחמה עם חיזבאללה... אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר. אנחנו נכה בהם... אנחנו נכה אותם שוק על ירך".

כשעה לאחר ההודעה דיווחו כלי תקשורת בלבנון כי ישראל ביצעה כעשר תקיפות באזור העיירה משע׳רה שבבקעת הלבנון. במקביל דווח על תקיפות נוספות בדרום לבנון, בין היתר באזור צור, נבטייה, מייפדון וחבוש.

כמו כן, בתקשורת הלבנונית דווח על תנועת עזיבה של תושבים מהדאחייה בביירות, מחשש לתקיפות ישראליות.

תקיפות צה״ל בלבנון

תקיפות צה״ל בלבנון, 24 במרץ 2026 | צילום: Nael Chahine / Middle East Images / AFP via Getty Images

