סמל נהוראי לייזר ז"ל נהרג כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ. באותו אירוע נפצע חייל צה"ל באורח קשה

צוות מגזין אפוק | 25 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

לוחם בחיל ההנדסה הקרבית נהרג בדרום לבנון

דובר צה"ל הודיע כי סמל נהוראי לייזר נהרג במהלך לחימה בדרום לבנון.

סמל לייזר ז"ל, בן 19 מאילת, היה לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, עוצבת "עקבות הברזל" (401).

הוא נהרג בעקבות פגיעה של רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה ופגע בכוחות. באותו אירוע נפצע חייל צה"ל באורח קשה. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה.

סמל נהוראי לייזר ז"ל

סמל נהוראי לייזר ז"ל

תיעוד מהתרגיל המשותף של צבא סוריה וטורקיה, 20 במאי 2026
צבא סוריה החדש לקח חלק בתרגיל צבאי משותף עם טורקיה

דורון פסקין

לפי משרד ההגנה הסורי מה-20 במאי, זו הפעם הראשונה בה צבא סוריה, תחת משטר א-שרע, לוקח חלק בתרגיל מחוץ לגבולות הסורים

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 13 באפריל 2026
טראמפ: "הודעתי לנציגיי שלא למהר לעסקה, שכן הזמן פועל לטובתנו"

אורן שלום

נשיא ארה"ב התייחס בפוסט שפרסם למגעים עם איראן: "על האיראנים להבין כי הם אינם יכולים לפתח או להשיג נשק גרעיני או פצצה גרעינית"

נשיא לבנון, ג׳וזף עאון, מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם
דיווח בלבנון: ניסיון לשקם את ערוץ ההידברות בין עאון לחיזבאללה

דורון פסקין

לפי אתר החדשות העצמאי אל-מודון, שר ההגנה הלבנוני תיווך באחרונה בין ארמון הנשיאות לבין משלחת של חיזבאללה, בניסיון לחדש קשר ישיר בין הצדדים

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, בעת ביקור של נתניהו בבית הלבן, 7 באפריל 2025
גורמים מדיניים בכירים: נתניהו עומד על העיקרון של חופש פעולה ישראלי בכל הזירות; הקבינט המצומצם צפוי להתכנס הערב

יוני בן מנחם

ראש הממשלה שוחח אמש עם נשיא ארה"ב שהבהיר כי לא יחתום על הסכם שלא כולל את פירוק תוכנית הגרעין האיראנית והוצאת החומר המועשר משטחה

כוחות משטרה בזירת אירוע הירי ליד הבית הלבן, 23 במאי 2026
גבר חוסל הלילה לאחר שפתח בירי בסמוך לבית הלבן

דורון פסקין

נשיא ארה"ב טען בפוסט שפרסם כי לחשוד הייתה "היסטוריה של אלימות ואובססיה אפשרית למבנה היקר ביותר של ארצנו".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ; המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי
דאגה בישראל מההסכם הנרקם בין ארה"ב לאיראן

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים מעריכים כי איראן וארה"ב מתקדמות לעבר הסכם ביניים שישמש בסיס למשא ומתן של כ-30 ימים. הלילה מסר טראמפ בפוסט שפרסם כי ההכרזה על ההסכם צפויה בקרוב

