סמל נהוראי לייזר ז"ל נהרג כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ. באותו אירוע נפצע חייל צה"ל באורח קשה
צוות מגזין אפוק | 25 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳
לוחם בחיל ההנדסה הקרבית נהרג בדרום לבנון
דובר צה"ל הודיע כי סמל נהוראי לייזר נהרג במהלך לחימה בדרום לבנון.
סמל לייזר ז"ל, בן 19 מאילת, היה לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, עוצבת "עקבות הברזל" (401).
הוא נהרג בעקבות פגיעה של רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה ופגע בכוחות. באותו אירוע נפצע חייל צה"ל באורח קשה. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה.
