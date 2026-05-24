צבא סוריה החדש לקח חלק בתרגיל צבאי משותף עם טורקיה

משרד ההגנה הסורי הודיע ב-20 במאי באמצעות סוכנות הידיעות הסורית הרשמית, סאנא, כי יחידות מצבא סוריה השתתפו בתרגיל EFES 2026 שנערך באזור איזמיר שבמערב טורקיה, בהשתתפות כוחות יבשה, ים ואוויר ממספר רב של מדינות.

לפי הודעת משרד ההגנה, התרגיל התמקד באימונים משותפים, חילופי חוויות ולמידה על דפוסי עבודה צבאיים מודרניים בסביבה מבצעית רב-תחומית. השתתפותו של צבא סוריה בתרגיל אפשרה לו חשיפה ישירה לשיטות אימון, ארגון ותיאום בין כוחות, ולמודלים של נשק, ציוד ומומחיות שאינם זמינים באופן מקומי.