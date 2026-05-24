לפי משרד ההגנה הסורי מה-20 במאי, זו הפעם הראשונה בה צבא סוריה, תחת משטר א-שרע, לוקח חלק בתרגיל מחוץ לגבולות הסורים
דורון פסקין | 24 במאי 2026 | חדשות | 3 דק׳
צבא סוריה החדש לקח חלק בתרגיל צבאי משותף עם טורקיה
משרד ההגנה הסורי הודיע ב-20 במאי באמצעות סוכנות הידיעות הסורית הרשמית, סאנא, כי יחידות מצבא סוריה השתתפו בתרגיל EFES 2026 שנערך באזור איזמיר שבמערב טורקיה, בהשתתפות כוחות יבשה, ים ואוויר ממספר רב של מדינות.
לפי הודעת משרד ההגנה, התרגיל התמקד באימונים משותפים, חילופי חוויות ולמידה על דפוסי עבודה צבאיים מודרניים בסביבה מבצעית רב-תחומית. השתתפותו של צבא סוריה בתרגיל אפשרה לו חשיפה ישירה לשיטות אימון, ארגון ותיאום בין כוחות, ולמודלים של נשק, ציוד ומומחיות שאינם זמינים באופן מקומי.
גם משרד ההגנה הטורקי אישר כי הצבא הסורי השתתף בתרגיל EFES 2026 באמצעות "גרעין כוח" סורי, והדגיש כי זו הפעם הראשונה שבה הצבא הסורי משתתף בתרגיל מחוץ לשטח סוריה. התרגיל נערך בין 11 באפריל ל-21 במאי 2026 כתרגיל משולב ורב-זרועי, שכלל גם ירי חי. לפי סוכנות אנאדולו, למעלה מ-10,000 אנשי צוות מ-50 מדינות לקחו חלק בתרגיל.
