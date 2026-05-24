דיווח בלבנון: ניסיון לשקם את ערוץ ההידברות בין עאון לחיזבאללה

אתר החדשות העצמאי, אל-מודון, דיווח היום על נתק ששורר בין נשיא לבנון, ג'וזף עאון, לבין חיזבאללה. עם זאת, צוין כי בתקופה האחרונה נעשים ניסיונות לחדש את ערוץ ההידברות בין הצדדים.

לפי הדיווח, במסגרת מאמצי התיווך מול ארמון הנשיאות, התקיימה לאחרונה פגישה בין שר ההגנה הלאומי של לבנון, מישל מנאסה, לבין משלחת של חברי פרלמנט מטעם חיזבאללה. הפגישה עסקה ביחסים בין הנשיא לבין ארגון הטרור ותוארה באל-מודון כחיובית.