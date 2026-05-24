לפי אתר החדשות העצמאי אל-מודון, שר ההגנה הלבנוני תיווך באחרונה בין ארמון הנשיאות לבין משלחת של חיזבאללה, בניסיון לחדש קשר ישיר בין הצדדים
דורון פסקין | 24 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳
דיווח בלבנון: ניסיון לשקם את ערוץ ההידברות בין עאון לחיזבאללה
אתר החדשות העצמאי, אל-מודון, דיווח היום על נתק ששורר בין נשיא לבנון, ג'וזף עאון, לבין חיזבאללה. עם זאת, צוין כי בתקופה האחרונה נעשים ניסיונות לחדש את ערוץ ההידברות בין הצדדים.
לפי הדיווח, במסגרת מאמצי התיווך מול ארמון הנשיאות, התקיימה לאחרונה פגישה בין שר ההגנה הלאומי של לבנון, מישל מנאסה, לבין משלחת של חברי פרלמנט מטעם חיזבאללה. הפגישה עסקה ביחסים בין הנשיא לבין ארגון הטרור ותוארה באל-מודון כחיובית.
מנאסה הדגיש בפני נציגי חיזבאללה את החשיבות שבשבירת הקיפאון ביחסים הדו-צדדיים הישירים, כלשון הדיווח, במסגרת מה שהוצג כאינטרס לאומי. כמו כן הציג את סדרי העדיפויות של עאון ואת עמדותיו, ובכלל זה הפסקת המלחמה, סיום הנוכחות הישראלית בדרום לבנון ושחרור האסירים.
