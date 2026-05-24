נשיא ארה"ב התייחס בפוסט שפרסם למגעים עם איראן: "על האיראנים להבין כי הם אינם יכולים לפתח או להשיג נשק גרעיני או פצצה גרעינית"

אורן שלום | 24 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

טראמפ: "הודעתי לנציגיי שלא למהר לעסקה, שכן הזמן פועל לטובתנו"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס היום בפוסט שפרסם ב-Truth Social למגעים המתנהלים עם איראן.

הוא טען כי "אחת העסקאות הגרועות ביותר שנעשו אי פעם על ידי ארצנו הייתה הסכם הגרעין עם איראן, שהוצג ונחתם לכדי קיום על ידי ברק חוסיין אובמה והחובבנים הגמורים של ממשל אובמה. זה היה נתיב ישיר לפיתוח נשק גרעיני על ידי איראן".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 13 באפריל 2026 | צילום: Brendan SMIALOWSKI / AFP via Getty Images

נשיא לבנון, ג׳וזף עאון, מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם
דיווח בלבנון: ניסיון לשקם את ערוץ ההידברות בין עאון לחיזבאללה

דורון פסקין

לפי אתר החדשות העצמאי אל-מודון, שר ההגנה הלבנוני תיווך באחרונה בין ארמון הנשיאות לבין משלחת של חיזבאללה, בניסיון לחדש קשר ישיר בין הצדדים

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, בעת ביקור של נתניהו בבית הלבן, 7 באפריל 2025
גורמים מדיניים בכירים: נתניהו עומד על העיקרון של חופש פעולה ישראלי בכל הזירות; הקבינט המצומצם צפוי להתכנס הערב

יוני בן מנחם

ראש הממשלה שוחח אמש עם נשיא ארה"ב שהבהיר כי לא יחתום על הסכם שלא כולל את פירוק תוכנית הגרעין האיראנית והוצאת החומר המועשר משטחה

כוחות משטרה בזירת אירוע הירי ליד הבית הלבן, 23 במאי 2026
גבר חוסל הלילה לאחר שפתח בירי בסמוך לבית הלבן

דורון פסקין

נשיא ארה"ב טען בפוסט שפרסם כי לחשוד הייתה "היסטוריה של אלימות ואובססיה אפשרית למבנה היקר ביותר של ארצנו".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ; המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי
דאגה בישראל מההסכם הנרקם בין ארה"ב לאיראן

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים מעריכים כי איראן וארה"ב מתקדמות לעבר הסכם ביניים שישמש בסיס למשא ומתן של כ-30 ימים. הלילה מסר טראמפ בפוסט שפרסם כי ההכרזה על ההסכם צפויה בקרוב

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 15 במאי 2026
טראמפ לערוץ CBS: המתווכים מתקרבים מאוד להשלמת הסכם בין ארה"ב לאיראן

אורן שלום

ערוץ CBS פרסם ריאיון כתוב עם נשיא ארה"ב שטען כי "בכל יום זה נהיה טוב יותר ויותר". לדבריו, הוא יחתום "רק על עסקה שבה נקבל את כל מה שאנחנו רוצים"

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, 28 באוקטובר 2024
דובר משרד החוץ האיראני: אנו נמצאים בשלב סופי של גיבוש מזכר הבנות עם ארה"ב לסיום המלחמה

דורון פסקין

אסמאעיל בקאא'י טען בריאיון כי "נראה שהתהליך נע לעבר התכנסות עמדות". לדבריו, יתכן שבעתיד, בתוך 30 או 60 יום, או במסגרת זמן אחרת שתוסכם, יתקיימו דיונים נפרדים גם בסוגיית הגרעין ובנושאים נוספים, אך בשלב זה "כל המיקוד הוא בסיום המלחמה"

