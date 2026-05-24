ראש הממשלה שוחח אמש עם נשיא ארה"ב שהבהיר כי לא יחתום על הסכם שלא כולל את פירוק תוכנית הגרעין האיראנית והוצאת החומר המועשר משטחה

יוני בן מנחם | 24 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

גורמים מדיניים בכירים: נתניהו עומד על העיקרון של חופש פעולה ישראלי בכל הזירות; הקבינט המצומצם צפוי להתכנס הערב

אמש קיימו נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, שיחה בנוגע להתפתחויות האחרונות בשיחות מול איראן.

גורמים מדיניים בכירים מסרו כי במהלך השיחה הדגיש נתניהו כי ישראל תשמור על חופש פעולה נגד איומים בכל הזירות, לרבות לבנון, וטראמפ שב וגיבה עיקרון זה.

עוד מסרו אותם גורמים כי טראמפ הבהיר שבכוונתו לעמוד על דרישתו העקבית לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית והוצאת כל האורניום המועשר משטחה, וכי הוא לא יחתום על הסכם סופי ללא קבלת תנאים אלה.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, בעת ביקור של נתניהו בבית הלבן, 7 באפריל 2025

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, בעת ביקור של נתניהו בבית הלבן, 7 באפריל 2025 | צילום: Kevin Dietsch/Getty Images

