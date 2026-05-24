נשיא ארה"ב טען בפוסט שפרסם כי לחשוד הייתה "היסטוריה של אלימות ואובססיה אפשרית למבנה היקר ביותר של ארצנו".

דורון פסקין | 24 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

גבר חוסל הלילה לאחר שפתח בירי בסמוך לבית הלבן

סוכני השירות החשאי של ארה"ב ירו הלילה למוות בגבר בן 21, לאחר שלפי החשד פתח באש לעבר שוטרים בנקודת בידוק ביטחונית סמוך לבית הלבן. לפי דיווחים בכלי תקשורת אמריקניים, גם עובר אורח נפצע בתקרית. בשלב זה הרשויות טרם מסרו פרטים על מניע אפשרי לירי.

כמה שעות לאחר האירוע התייחס נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לתקרית בפוסט שפרסם ברשת Truth Social. טראמפ, ששהה בבית הלבן בזמן הירי, אישר שהחשוד נהרג, וכתב כי הירי הוא תזכורת נוספת לכך שהבית הלבן זקוק ל"מרחב בטוח ומאובטח".

הוא טען כי לחשוד הייתה "היסטוריה של אלימות ואובססיה אפשרית למבנה היקר ביותר של ארצנו".



כוחות משטרה בזירת אירוע הירי ליד הבית הלבן, 23 במאי 2026 | צילום: Andrew Leyden/Getty Images

