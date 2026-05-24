גורמים בכירים בירושלים מעריכים כי איראן וארה"ב מתקדמות לעבר הסכם ביניים שישמש בסיס למשא ומתן של כ-30 ימים. הלילה מסר טראמפ בפוסט שפרסם כי ההכרזה על ההסכם צפויה בקרוב

יוני בן מנחם | 24 במאי 2026 | חדשות | 3 דק׳

דאגה בישראל מההסכם הנרקם בין ארה"ב לאיראן

גורמים מדיניים בכירים מסרו כי בישראל עוקבים בדריכות אחר התקדמות המגעים בין ארה"ב לאיראן, המתנהלים בתיווכן של פקיסטן וקטאר. להערכתם, הצדדים מתקדמים לקראת חתימה אפשרית על מזכר הבנות, שישמש בסיס למשא ומתן מפורט שיימשך כ-30 ימים.

אותם גורמים מעריכים כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מוכן להתקדם לעבר הסכם ביניים במטרה למנוע סבב לחימה חדש שעשוי להביא לזינוק חד במחירי הנפט בעולם, לפגיעה במתקני נפט במדינות המפרץ ולהמשך סגירת מצרי הורמוז לפרק זמן בלתי ידוע.

לדבריהם, פרטי ההסכם המתגבש עדיין לא סוכמו סופית, וקיימת אפשרות שהמהלך יקרוס. עם זאת, ניכר רצון עז מצד טראמפ להגיע להסכם ולהימנע מחזרה ללחימה.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ; המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי | צילומים: Kevin Dietsch/Getty Images, AMIR KHOLOUSI / ISNA / AFP via Getty Images

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 15 במאי 2026
טראמפ לערוץ CBS: המתווכים מתקרבים מאוד להשלמת הסכם בין ארה"ב לאיראן

אורן שלום

ערוץ CBS פרסם ריאיון כתוב עם נשיא ארה"ב שטען כי "בכל יום זה נהיה טוב יותר ויותר". לדבריו, הוא יחתום "רק על עסקה שבה נקבל את כל מה שאנחנו רוצים"

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, 28 באוקטובר 2024
דובר משרד החוץ האיראני: אנו נמצאים בשלב סופי של גיבוש מזכר הבנות עם ארה"ב לסיום המלחמה

דורון פסקין

אסמאעיל בקאא'י טען בריאיון כי "נראה שהתהליך נע לעבר התכנסות עמדות". לדבריו, יתכן שבעתיד, בתוך 30 או 60 יום, או במסגרת זמן אחרת שתוסכם, יתקיימו דיונים נפרדים גם בסוגיית הגרעין ובנושאים נוספים, אך בשלב זה "כל המיקוד הוא בסיום המלחמה"

סמ"ר נועם המבורגר ז"ל
לוחם בחיל השריון נהרג בצפון הארץ בסמוך לגבול

צוות מגזין אפוק

סמ"ר נועם המבורגר ז"ל נהרג כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ. שני לוחמים נוספים נפצעו באותה תקרית באורח קשה וקל

כוחות צבא לבנון בדרום לבנון, 28 בינואר 2025
צבא לבנון הגיב לסנקציות האמריקניות: "נאמנות אנשי הצבא היא למוסד הצבאי ולמולדת בלבד"

דורון פסקין

ביום חמישי האחרון הטילה ארה"ב סנקציות נגד תשעה גורמים בצבא לבנון שפעלו לטענתה לסיכול המאמצים לפרק את חיזבאללה מנשקו

מזכיר ההגנה פיט הגסת', נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, ומזכיר המדינה, מרקו רוביו, במהלך ישיבת קבינט בבית הלבן, 26 במרץ 2026
גורמים בכירים בישראל מעריכים כי בשלב זה עדיין לא מסתמנת פריצת דרך במשא ומתן בין ארה"ב לאיראן

יוני בן מנחם

למרות מאמצי תיווך מואצים מצד המתווכת פקיסטן, לצד הצהרות אופטימיות בכלי התקשורת, הפערים בין ארה"ב לאיראן נותרו משמעותיים

המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית בסוריה, השייח' חכמת אל-הג'רי, במטה הנשיאות הרוחנית הדרוזית, 28 בדצמבר 2024
המנהיג הרוחני של הדרוזים בסוריה: "ההיפרדות מדמשק אינה נתונה למשא ומתן"

דורון פסקין

שייח' חכמת אל-הג'רי הצהיר בנאום שנשא אתמול כי הדרוזים בסווידא פועלים להקמת מנהל עצמי נפרד, הודה לישראל, תקף את המשטר הסורי והבהיר: "הדרך למימוש זכות ההגדרה העצמית נמשכת בצעדים יציבים"

