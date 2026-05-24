גורמים בכירים בירושלים מעריכים כי איראן וארה"ב מתקדמות לעבר הסכם ביניים שישמש בסיס למשא ומתן של כ-30 ימים. הלילה מסר טראמפ בפוסט שפרסם כי ההכרזה על ההסכם צפויה בקרוב
יוני בן מנחם | 24 במאי 2026 | חדשות | 3 דק׳
דאגה בישראל מההסכם הנרקם בין ארה"ב לאיראן
גורמים מדיניים בכירים מסרו כי בישראל עוקבים בדריכות אחר התקדמות המגעים בין ארה"ב לאיראן, המתנהלים בתיווכן של פקיסטן וקטאר. להערכתם, הצדדים מתקדמים לקראת חתימה אפשרית על מזכר הבנות, שישמש בסיס למשא ומתן מפורט שיימשך כ-30 ימים.
אותם גורמים מעריכים כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מוכן להתקדם לעבר הסכם ביניים במטרה למנוע סבב לחימה חדש שעשוי להביא לזינוק חד במחירי הנפט בעולם, לפגיעה במתקני נפט במדינות המפרץ ולהמשך סגירת מצרי הורמוז לפרק זמן בלתי ידוע.
לדבריהם, פרטי ההסכם המתגבש עדיין לא סוכמו סופית, וקיימת אפשרות שהמהלך יקרוס. עם זאת, ניכר רצון עז מצד טראמפ להגיע להסכם ולהימנע מחזרה ללחימה.
