טראמפ לערוץ CBS: המתווכים מתקרבים מאוד להשלמת הסכם בין ארה"ב לאיראן



נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר היום לערוץ CBS News כי המתווכים של ארה"ב ושל איראן "מתקרבים מאוד" להשלמת הסכם בין שתי המדינות.

הערוץ ציטט מקורות המעורים בנושא שטענו כי ההצעה האחרונה כוללת תהליך לפתיחה מחדש של מצר הורמוז, שחרור של חלק מהנכסים האיראניים המוקפאים המוחזקים בבנקים זרים, והמשך המשא ומתן.

טראמפ ציין כי "בכל יום זה נהיה טוב יותר ויותר". לדבריו, הוא מאמין שההסכם הסופי ימנע מאיראן להשיג נשק גרעיני, "אחרת אפילו לא הייתי מדבר על זה". בנוגע לאורניום המועשר שברשות איראן אמר כי ההסכם גם יביא לכך שהאורניום המועשר "יטופל בצורה מספקת". הוא הוסיף: "אני אחתום רק על עסקה שבה נקבל את כל מה שאנחנו רוצים".