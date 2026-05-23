סמ"ר נועם המבורגר ז"ל נהרג כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ. שני לוחמים נוספים נפצעו באותה תקרית באורח קשה וקל

צוות מגזין אפוק | 23 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

לוחם בחיל השריון נהרג בצפון הארץ בסמוך לגבול

דובר צה"ל הודיע כי סמ"ר נועם המבורגר, בן 23 מעתלית, נהרג בפעילות מבצעית בצפון הארץ.

סמ"ר המבורגר ז"ל שירת כלוחם טכנולוגיה ואחזקה בגדוד 9, עוצבת "עקבות הברזל" (401), של חיל השריון.

הוא נהרג לאחר שרחפן נפץ פגע בשטח ישראל בכוח בו הוא פעל. באותו אירוע נפצעו חייל צה"ל באורח קשה ונגד באורח קל. החיילים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחותיהם עודכנו.

סמ"ר נועם המבורגר ז"ל

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 15 במאי 2026
טראמפ לערוץ CBS: המתווכים מתקרבים מאוד להשלמת הסכם בין ארה"ב לאיראן

אורן שלום

ערוץ CBS פרסם ריאיון כתוב עם נשיא ארה"ב שטען כי "בכל יום זה נהיה טוב יותר ויותר". לדבריו, הוא יחתום "רק על עסקה שבה נקבל את כל מה שאנחנו רוצים"

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, 28 באוקטובר 2024
דובר משרד החוץ האיראני: אנו נמצאים בשלב סופי של גיבוש מזכר הבנות עם ארה"ב לסיום המלחמה

דורון פסקין

אסמאעיל בקאא'י טען בריאיון כי "נראה שהתהליך נע לעבר התכנסות עמדות". לדבריו, יתכן שבעתיד, בתוך 30 או 60 יום, או במסגרת זמן אחרת שתוסכם, יתקיימו דיונים נפרדים גם בסוגיית הגרעין ובנושאים נוספים, אך בשלב זה "כל המיקוד הוא בסיום המלחמה"

כוחות צבא לבנון בדרום לבנון, 28 בינואר 2025
צבא לבנון הגיב לסנקציות האמריקניות: "נאמנות אנשי הצבא היא למוסד הצבאי ולמולדת בלבד"

דורון פסקין

ביום חמישי האחרון הטילה ארה"ב סנקציות נגד תשעה גורמים בצבא לבנון שפעלו לטענתה לסיכול המאמצים לפרק את חיזבאללה מנשקו

מזכיר ההגנה פיט הגסת', נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, ומזכיר המדינה, מרקו רוביו, במהלך ישיבת קבינט בבית הלבן, 26 במרץ 2026
גורמים בכירים בישראל מעריכים כי בשלב זה עדיין לא מסתמנת פריצת דרך במשא ומתן בין ארה"ב לאיראן

יוני בן מנחם

למרות מאמצי תיווך מואצים מצד המתווכת פקיסטן, לצד הצהרות אופטימיות בכלי התקשורת, הפערים בין ארה"ב לאיראן נותרו משמעותיים

המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית בסוריה, השייח' חכמת אל-הג'רי, במטה הנשיאות הרוחנית הדרוזית, 28 בדצמבר 2024
המנהיג הרוחני של הדרוזים בסוריה: "ההיפרדות מדמשק אינה נתונה למשא ומתן"

דורון פסקין

שייח' חכמת אל-הג'רי הצהיר בנאום שנשא אתמול כי הדרוזים בסווידא פועלים להקמת מנהל עצמי נפרד, הודה לישראל, תקף את המשטר הסורי והבהיר: "הדרך למימוש זכות ההגדרה העצמית נמשכת בצעדים יציבים"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 11 בספטמבר 2025
מסמך הכוונות: טראמפ ממתין לתשובת איראן

יוני בן מנחם

להערכת גורמים מדיניים בירושלים, המסמך הנדון כעת בטהראן מהווה "הצהרת כוונות" מצד שני הצדדים, שחתימה עליו תאפשר התקדמות למגעים ממושכים לעבר הסכם. עם זאת, בישראל מטילים ספק בנכונות איראן להתפשר – ומזהירים כי טהראן מנסה למשוך זמן

