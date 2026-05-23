סמ"ר נועם המבורגר ז"ל נהרג כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ. שני לוחמים נוספים נפצעו באותה תקרית באורח קשה וקל
צוות מגזין אפוק | 23 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳
לוחם בחיל השריון נהרג בצפון הארץ בסמוך לגבול
דובר צה"ל הודיע כי סמ"ר נועם המבורגר, בן 23 מעתלית, נהרג בפעילות מבצעית בצפון הארץ.
סמ"ר המבורגר ז"ל שירת כלוחם טכנולוגיה ואחזקה בגדוד 9, עוצבת "עקבות הברזל" (401), של חיל השריון.
הוא נהרג לאחר שרחפן נפץ פגע בשטח ישראל בכוח בו הוא פעל. באותו אירוע נפצעו חייל צה"ל באורח קשה ונגד באורח קל. החיילים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחותיהם עודכנו.
