למרות מאמצי תיווך מואצים מצד המתווכת פקיסטן, לצד הצהרות אופטימיות בכלי התקשורת, הפערים בין ארה"ב לאיראן נותרו משמעותיים
יוני בן מנחם | 22 במאי 2026 | חדשות | 3 דק׳
גורמים בכירים בישראל מעריכים כי בשלב זה עדיין לא מסתמנת פריצת דרך במשא ומתן בין ארה"ב לאיראן
ישראל ממשיכה לעקוב בדריכות אחר המגעים בין איראן לארה"ב, ובמערכת הביטחון נערכים גם לאפשרות שהשיחות ייכשלו ויובילו לחידוש הלחימה מצד וושינגטון. גורמים ביטחוניים ומדיניים בכירים מעריכים כי למרות מסרים אופטימיים בתקשורת, בשלב זה אין פריצת דרך ממשית או התקדמות לעבר הסכם הבנות בין הצדדים.
לדבריהם, אחת המחלוקות המרכזיות שנותרו פתוחות היא סוגיית מאגר האורניום המועשר של איראן ברמה של 60% ומעלה, המוערך בכ-440 קילוגרמים, לצד שאלת השליטה והחופש הימי במצר הורמוז.
במקביל, פקיסטן הגבירה בימים האחרונים את מאמצי התיווך בין טהראן לוושינגטון, בניסיון להחזיר את המשא ומתן למסלול לאחר שבועות ללא התקדמות משמעותית. שר הפנים הפקיסטני, מוחסין נקווי, הגיע השבוע לטהראן בפעם השנייה בתוך ימים ספורים כשהוא נושא עמו הצעה אמריקנית מעודכנת בנוגע לסוגיות שבמחלוקת.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו