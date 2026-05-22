גורמים בכירים בישראל מעריכים כי בשלב זה עדיין לא מסתמנת פריצת דרך במשא ומתן בין ארה"ב לאיראן

ישראל ממשיכה לעקוב בדריכות אחר המגעים בין איראן לארה"ב, ובמערכת הביטחון נערכים גם לאפשרות שהשיחות ייכשלו ויובילו לחידוש הלחימה מצד וושינגטון. גורמים ביטחוניים ומדיניים בכירים מעריכים כי למרות מסרים אופטימיים בתקשורת, בשלב זה אין פריצת דרך ממשית או התקדמות לעבר הסכם הבנות בין הצדדים.

לדבריהם, אחת המחלוקות המרכזיות שנותרו פתוחות היא סוגיית מאגר האורניום המועשר של איראן ברמה של 60% ומעלה, המוערך בכ-440 קילוגרמים, לצד שאלת השליטה והחופש הימי במצר הורמוז.