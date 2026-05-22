כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

למרות מאמצי תיווך מואצים מצד המתווכת פקיסטן, לצד הצהרות אופטימיות בכלי התקשורת, הפערים בין ארה"ב לאיראן נותרו משמעותיים

יוני בן מנחם | 22 במאי 2026 | חדשות | 3 דק׳

גורמים בכירים בישראל מעריכים כי בשלב זה עדיין לא מסתמנת פריצת דרך במשא ומתן בין ארה"ב לאיראן

ישראל ממשיכה לעקוב בדריכות אחר המגעים בין איראן לארה"ב, ובמערכת הביטחון נערכים גם לאפשרות שהשיחות ייכשלו ויובילו לחידוש הלחימה מצד וושינגטון. גורמים ביטחוניים ומדיניים בכירים מעריכים כי למרות מסרים אופטימיים בתקשורת, בשלב זה אין פריצת דרך ממשית או התקדמות לעבר הסכם הבנות בין הצדדים.

לדבריהם, אחת המחלוקות המרכזיות שנותרו פתוחות היא סוגיית מאגר האורניום המועשר של איראן ברמה של 60% ומעלה, המוערך בכ-440 קילוגרמים, לצד שאלת השליטה והחופש הימי במצר הורמוז.

במקביל, פקיסטן הגבירה בימים האחרונים את מאמצי התיווך בין טהראן לוושינגטון, בניסיון להחזיר את המשא ומתן למסלול לאחר שבועות ללא התקדמות משמעותית. שר הפנים הפקיסטני, מוחסין נקווי, הגיע השבוע לטהראן בפעם השנייה בתוך ימים ספורים כשהוא נושא עמו הצעה אמריקנית מעודכנת בנוגע לסוגיות שבמחלוקת.

מזכיר ההגנה פיט הגסת', נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, ומזכיר המדינה, מרקו רוביו, במהלך ישיבת קבינט בבית הלבן, 26 במרץ 2026

מזכיר ההגנה, פיט הגסת', נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, ומזכיר המדינה, מרקו רוביו, במהלך ישיבת קבינט בבית הלבן, 26 במרץ 2026 | צילום: Jim WATSON / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית בסוריה, השייח' חכמת אל-הג'רי, במטה הנשיאות הרוחנית הדרוזית, 28 בדצמבר 2024
המנהיג הרוחני של הדרוזים בסוריה: "ההיפרדות מדמשק אינה נתונה למשא ומתן"

דורון פסקין

שייח' חכמת אל-הג'רי הצהיר בנאום שנשא אתמול כי הדרוזים בסווידא פועלים להקמת מנהל עצמי נפרד, הודה לישראל, תקף את המשטר הסורי והבהיר: "הדרך למימוש זכות ההגדרה העצמית נמשכת בצעדים יציבים"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 11 בספטמבר 2025
מסמך הכוונות: טראמפ ממתין לתשובת איראן

יוני בן מנחם

להערכת גורמים מדיניים בירושלים, המסמך הנדון כעת בטהראן מהווה "הצהרת כוונות" מצד שני הצדדים, שחתימה עליו תאפשר התקדמות למגעים ממושכים לעבר הסכם. עם זאת, בישראל מטילים ספק בנכונות איראן להתפשר – ומזהירים כי טהראן מנסה למשוך זמן

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, 17 בפברואר 2026
דוח שפורסם בטורקיה: גדל הסיכון לתחרות אסטרטגית בין טורקיה לישראל

דורון פסקין

דוח חדש של האקדמיה הלאומית למודיעין בטורקיה, גוף מחקר הפועל תחת המודיעין הטורקי, מציג את העימות בין ארה"ב וישראל לאיראן כנקודת מפנה: מלחמות העתיד יוכרעו לא רק באוויר ובים, אלא גם בייצור, במידע, בעורף ובקווי הסחר

צילומי מסך מתוך הסרטון שפרסם בן גביר
תגובות חריפות על תיעוד שהפיץ בן גביר ממעצר פעילי המשט; השגרירים הישראלים באיטליה ובצרפת זומנו לבירור

דורון פסקין

השר לביטחון לאומי פרסם סרטון בו נראים העצורים. שר החוץ סער תקף: "הורדת לטמיון מאמצים אדירים"; ראש הממשלה: "האופן שבו השר בן גביר נהג בפעילי המשט אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל"

נשיא סין, שי ג'ין-פינג, ונשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, במהלך הביקור של פוטין בבייג׳ינג היום
פוטין ושי חתמו על הצהרה משותפת לחיזוק "השותפות הכוללת והתיאום האסטרטגי"

דורון פסקין

ימים ספורים לאחר ביקורו של נשיא ארה"ב, נשיא רוסיה מקיים ביקור בסין, וציין ערב הביקור כי היחסים בין המדינות הגיעו ל"רמה חסרת תקדים". בסין דווח על הארכת הסכם "השכנות, הידידות ושיתוף הפעולה" שנחתם בין המדינות לפני כ-25 שנה

יו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ
הצעת חוק לפיזור הכנסת אושרה בקריאה טרומית

אורן שלום

110 חברי כנסת הצביעו בעד החוק, והוא יעבור כעת לדיון בוועדת הכנסת

שתפו: