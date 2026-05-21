להערכת גורמים מדיניים בירושלים, המסמך הנדון כעת בטהראן מהווה "הצהרת כוונות" מצד שני הצדדים, שחתימה עליו תאפשר התקדמות למגעים ממושכים לעבר הסכם. עם זאת, בישראל מטילים ספק בנכונות איראן להתפשר – ומזהירים כי טהראן מנסה למשוך זמן
יוני בן מנחם | 21 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳
מסמך הכוונות: טראמפ ממתין לתשובת איראן
סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה אמש כי ארה"ב העבירה לאיראן הצעה חדשה באמצעות פקיסטן. על פי הדיווח, טהראן בוחנת את ההצעה, אך טרם מסרה את תגובתה. גורם המקורב לצוות המשא ומתן עם ארה"ב אמר כי "המתווך הפקיסטני, הנמצא בטהראן, פועל לגשר על הפערים בין הנוסחים, אך המאמצים הללו טרם הניבו תוצאות סופיות".
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר אמש לתקשורת האמריקנית: "אמתין כמה ימים לתשובת איראן. היא לא תקבל שום הקלה עד שיושג הסכם". עוד אמר: "השאלה היחידה ביחס לאיראן היא אם אנחנו מסיימים את זה, או שהם חותמים על מסמך. לא נאפשר שלאיראן יהיה נשק גרעיני. הם מאוד רוצים עסקה. פגענו בהם קשה, ואולי ניאלץ להכות בהם חזק עוד יותר. לא ניתן להם לפוצץ את כל המזרח התיכון ואת ישראל, ואז להגיע אלינו לכאן".
גורמים מדיניים בירושלים מסרו כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, קיים שלשום שיחה טלפונית עם טראמפ, שאותה הגדירו כ"ארוכה ודרמטית", סביב המאמצים האמריקניים להשיג הסכם עם איראן והאפשרות של חידוש הלחימה. בשיחה עם כתבים אתמול נשאל טראמפ לגבי השיחה והשיב כי נתניהו "יעשה כל מה שאני רוצה שהוא יעשה. הוא בחור טוב".
