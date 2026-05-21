כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

להערכת גורמים מדיניים בירושלים, המסמך הנדון כעת בטהראן מהווה "הצהרת כוונות" מצד שני הצדדים, שחתימה עליו תאפשר התקדמות למגעים ממושכים לעבר הסכם. עם זאת, בישראל מטילים ספק בנכונות איראן להתפשר – ומזהירים כי טהראן מנסה למשוך זמן

יוני בן מנחם | 21 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳

מסמך הכוונות: טראמפ ממתין לתשובת איראן

סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה אמש כי ארה"ב העבירה לאיראן הצעה חדשה באמצעות פקיסטן. על פי הדיווח, טהראן בוחנת את ההצעה, אך טרם מסרה את תגובתה. גורם המקורב לצוות המשא ומתן עם ארה"ב אמר כי "המתווך הפקיסטני, הנמצא בטהראן, פועל לגשר על הפערים בין הנוסחים, אך המאמצים הללו טרם הניבו תוצאות סופיות".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר אמש לתקשורת האמריקנית: "אמתין כמה ימים לתשובת איראן. היא לא תקבל שום הקלה עד שיושג הסכם". עוד אמר: "השאלה היחידה ביחס לאיראן היא אם אנחנו מסיימים את זה, או שהם חותמים על מסמך. לא נאפשר שלאיראן יהיה נשק גרעיני. הם מאוד רוצים עסקה. פגענו בהם קשה, ואולי ניאלץ להכות בהם חזק עוד יותר. לא ניתן להם לפוצץ את כל המזרח התיכון ואת ישראל, ואז להגיע אלינו לכאן".

גורמים מדיניים בירושלים מסרו כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, קיים שלשום שיחה טלפונית עם טראמפ, שאותה הגדירו כ"ארוכה ודרמטית", סביב המאמצים האמריקניים להשיג הסכם עם איראן והאפשרות של חידוש הלחימה. בשיחה עם כתבים אתמול נשאל טראמפ לגבי השיחה והשיב כי נתניהו "יעשה כל מה שאני רוצה שהוא יעשה. הוא בחור טוב".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 11 בספטמבר 2025

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 11 בספטמבר 2025 | צילום: Win McNamee/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, 17 בפברואר 2026
דוח שפורסם בטורקיה: גדל הסיכון לתחרות אסטרטגית בין טורקיה לישראל

דורון פסקין

דוח חדש של האקדמיה הלאומית למודיעין בטורקיה, גוף מחקר הפועל תחת המודיעין הטורקי, מציג את העימות בין ארה"ב וישראל לאיראן כנקודת מפנה: מלחמות העתיד יוכרעו לא רק באוויר ובים, אלא גם בייצור, במידע, בעורף ובקווי הסחר

צילומי מסך מתוך הסרטון שפרסם בן גביר
תגובות חריפות על תיעוד שהפיץ בן גביר ממעצר פעילי המשט; השגרירים הישראלים באיטליה ובצרפת זומנו לבירור

דורון פסקין

השר לביטחון לאומי פרסם סרטון בו נראים העצורים. שר החוץ סער תקף: "הורדת לטמיון מאמצים אדירים"; ראש הממשלה: "האופן שבו השר בן גביר נהג בפעילי המשט אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל"

נשיא סין, שי ג'ין-פינג, ונשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, במהלך הביקור של פוטין בבייג׳ינג היום
פוטין ושי חתמו על הצהרה משותפת לחיזוק "השותפות הכוללת והתיאום האסטרטגי"

דורון פסקין

ימים ספורים לאחר ביקורו של נשיא ארה"ב, נשיא רוסיה מקיים ביקור בסין, וציין ערב הביקור כי היחסים בין המדינות הגיעו ל"רמה חסרת תקדים". בסין דווח על הארכת הסכם "השכנות, הידידות ושיתוף הפעולה" שנחתם בין המדינות לפני כ-25 שנה

יו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ
הצעת חוק לפיזור הכנסת אושרה בקריאה טרומית

אורן שלום

110 חברי כנסת הצביעו בעד החוק, והוא יעבור כעת לדיון בוועדת הכנסת

בניין הסנאט האמריקני, 18 במאי 2026
הסנאט מאותת לטראמפ: בלי אישור הקונגרס, אין מנדט להמשך המלחמה באיראן

דורון פסקין

הסנאט אישר אתמול לקדם החלטה המחייבת את נשיא ארה"ב לעצור את הלחימה באיראן. עם זאת, כדי שההחלטה תיכנס לתוקף, עליה לעבור בשני בתי הקונגרס. נוסף על כך, אם טראמפ יטיל וטו, יידרש רוב של שני שלישים כדי לעקוף אותו

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ וסגן נשיא ארה״ב, ג'יי די ואנס
בירושלים ממתינים להחלטת טראמפ; מערכת הביטחון בדריכות גבוהה

יוני בן מנחם

גורמי ביטחון בכירים בישראל מעריכים כי הסיכוי להשגת הסכם מול איראן נותר נמוך, וכי תקיפה משמעותית על תשתיות לאומיות באיראן עשויה להגביר את הלחץ על המשטר האיראני ולדחוף אותו להתפשר

שתפו: