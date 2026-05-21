מסמך הכוונות: טראמפ ממתין לתשובת איראן

סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה אמש כי ארה"ב העבירה לאיראן הצעה חדשה באמצעות פקיסטן. על פי הדיווח, טהראן בוחנת את ההצעה, אך טרם מסרה את תגובתה. גורם המקורב לצוות המשא ומתן עם ארה"ב אמר כי "המתווך הפקיסטני, הנמצא בטהראן, פועל לגשר על הפערים בין הנוסחים, אך המאמצים הללו טרם הניבו תוצאות סופיות".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר אמש לתקשורת האמריקנית: "אמתין כמה ימים לתשובת איראן. היא לא תקבל שום הקלה עד שיושג הסכם". עוד אמר: "השאלה היחידה ביחס לאיראן היא אם אנחנו מסיימים את זה, או שהם חותמים על מסמך. לא נאפשר שלאיראן יהיה נשק גרעיני. הם מאוד רוצים עסקה. פגענו בהם קשה, ואולי ניאלץ להכות בהם חזק עוד יותר. לא ניתן להם לפוצץ את כל המזרח התיכון ואת ישראל, ואז להגיע אלינו לכאן".