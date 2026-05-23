צבא לבנון הגיב לסנקציות האמריקניות: "נאמנות אנשי הצבא היא למוסד הצבאי ולמולדת בלבד"

מפקדת הצבא הלבנוני פרסמה אמש תגובה רשמית בעקבות הודעת משרד האוצר האמריקני מיום חמישי בה נמסר כי הוטלו סנקציות על תשעה גורמים בלבנון, שלטענת וושינגטון פעלו לחיזוק השפעת חיזבאללה במוסדות המדינה ולסיכול המאמצים לפירוק הארגון מנשקו.

בין הגורמים שנכללו ברשימה נמצאים חברי פרלמנט ואנשי מערכת הביטחון הלבנונית. הסעיף שעורר את תגובת הצבא הלבנוני נגע לקולונל סמיר חמאדי, שתואר בהודעה האמריקנית כראש ענף הדאחיה במנהלת המודיעין של צבא לבנון. לפי משרד האוצר האמריקני, חמאדי וראש מחלקת הביטחון הלאומי במנהל הביטחון הכללי, עמיד ח'טאר נאסר א-דין, שיתפו במהלך השנה האחרונה "מידע מודיעיני חשוב" עם חיזבאללה.