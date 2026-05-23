ביום חמישי האחרון הטילה ארה"ב סנקציות נגד תשעה גורמים בצבא לבנון שפעלו לטענתה לסיכול המאמצים לפרק את חיזבאללה מנשקו

דורון פסקין | 23 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

צבא לבנון הגיב לסנקציות האמריקניות: "נאמנות אנשי הצבא היא למוסד הצבאי ולמולדת בלבד"

מפקדת הצבא הלבנוני פרסמה אמש תגובה רשמית בעקבות הודעת משרד האוצר האמריקני מיום חמישי בה נמסר כי הוטלו סנקציות על תשעה גורמים בלבנון, שלטענת וושינגטון פעלו לחיזוק השפעת חיזבאללה במוסדות המדינה ולסיכול המאמצים לפירוק הארגון מנשקו.

בין הגורמים שנכללו ברשימה נמצאים חברי פרלמנט ואנשי מערכת הביטחון הלבנונית. הסעיף שעורר את תגובת הצבא הלבנוני נגע לקולונל סמיר חמאדי, שתואר בהודעה האמריקנית כראש ענף הדאחיה במנהלת המודיעין של צבא לבנון. לפי משרד האוצר האמריקני, חמאדי וראש מחלקת הביטחון הלאומי במנהל הביטחון הכללי, עמיד ח'טאר נאסר א-דין, שיתפו במהלך השנה האחרונה "מידע מודיעיני חשוב" עם חיזבאללה.

בתגובה, מסרה מפקדת הצבא הלבנוני כי היא מתייחסת לדברים שנכללו בהודעת משרד האוצר האמריקני בנוגע ל"מעורבותו של אחד מקציני הצבא הלבנוני בהדלפת מידע מודיעיני במהלך השנה הנוכחית". בהודעה הודגש כי מפקדת הצבא "לא עודכנה בנושא דרך ערוצי הקשר הרשמיים".

כוחות צבא לבנון בדרום לבנון, 28 בינואר 2025 | צילום: KAWNAT HAJU/AFP via Getty Images

