אסמאעיל בקאא'י טען בריאיון כי "נראה שהתהליך נע לעבר התכנסות עמדות". לדבריו, יתכן שבעתיד, בתוך 30 או 60 יום, או במסגרת זמן אחרת שתוסכם, יתקיימו דיונים נפרדים גם בסוגיית הגרעין ובנושאים נוספים, אך בשלב זה "כל המיקוד הוא בסיום המלחמה"
דורון פסקין | 23 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳
דובר משרד החוץ האיראני: אנו נמצאים בשלב סופי של גיבוש מזכר הבנות עם ארה"ב לסיום המלחמה
דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, אמר היום בריאיון לטלוויזיה הממלכתית כי איראן וארה"ב נמצאות בשלב הסופי של גיבוש מזכר הבנות בן 14 סעיפים, שמטרתו להביא לסיום המלחמה.
לדבריו, המזכר נועד לעצור את מה שטהראן מכנה "התוקפנות הימית האמריקנית" – או כפי שהגדיר זאת, "מצור ימי" – וכן לקדם את שחרור הנכסים האיראניים המוקפאים. הדברים נאמרו לאחר ביקור משלחת פקיסטנית בטהראן, בראשות מפקד צבא פקיסטן, עאסם מוניר, במסגרת המשך חילופי המסרים בין טהראן לוושינגטון.
בקאא'י, המשמש גם כדובר צוות המשא ומתן האיראני, אמר: "אנחנו נמצאים כעת בשלב הסופי של מזכר ההבנות הזה". לדבריו, הנושאים המרכזיים שעל הפרק עוסקים בסיום המלחמה, בהפסקת הפעילות הימית האמריקנית באזור ובסוגיית שחרור הנכסים המוקפאים של איראן.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו