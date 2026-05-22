שייח' חכמת אל-הג'רי הצהיר בנאום שנשא אתמול כי הדרוזים בסווידא פועלים להקמת מנהל עצמי נפרד, הודה לישראל, תקף את המשטר הסורי והבהיר: "הדרך למימוש זכות ההגדרה העצמית נמשכת בצעדים יציבים"

דורון פסקין | 22 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

המנהיג הרוחני של הדרוזים בסוריה: "ההיפרדות מדמשק אינה נתונה למשא ומתן"

מנהיגה הרוחני של העדה הדרוזית בסוריה, שייח' חכמת אל-הג'רי, הצהיר אמש כי הקמת מנהל עצמי בג'בל באשאן, הר הדרוזים בסווידא, בנפרד לחלוטין מממשלת דמשק נמשכת, והיא מהלך שאין ממנו חזרה.

בנאום טלוויזיוני שנשא הצהיר אל-הג'רי כי "ההיפרדות מדמשק אינה נתונה למשא ומתן" והודה לישראל על תמיכתה ב"סוגיה הדרוזית".

לדבריו, דרישות הדרוזים "אינן נתונות למשא ומתן", ו"הדרך למימוש זכות ההגדרה העצמית נמשכת בצעדים יציבים". לדבריו, המהלך נעשה הרחק מ"שליטתן של קבוצות שהמציאות הוכיחה כי לא ניתן עוד לחיות לצדן".

המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית בסוריה, השייח' חכמת אל-הג'רי, במטה הנשיאות הרוחנית הדרוזית, 28 בדצמבר 2024 | צילום: Ali Haj Suleiman/Getty Images

המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית בסוריה, השייח' חכמת אל-הג'רי, במטה הנשיאות הרוחנית הדרוזית, 28 בדצמבר 2024 | צילום: Ali Haj Suleiman/Getty Images

