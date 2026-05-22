המנהיג הרוחני של הדרוזים בסוריה: "ההיפרדות מדמשק אינה נתונה למשא ומתן"

הסנאט אישר אתמול לקדם החלטה המחייבת את נשיא ארה"ב לעצור את הלחימה באיראן. עם זאת, כדי שההחלטה תיכנס לתוקף, עליה לעבור בשני בתי הקונגרס. נוסף על כך, אם טראמפ יטיל וטו, יידרש רוב של שני שלישים כדי לעקוף אותו