השר לביטחון לאומי פרסם סרטון בו נראים העצורים. שר החוץ סער תקף: "הורדת לטמיון מאמצים אדירים"; בן גביר הגיב: "מצופה משר החוץ של ישראל להבין כי  ישראל הפסיקה להיות ילד כאפות"

דורון פסקין | 20 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

באיטליה זעמו על תיעוד שהפיץ בן גביר ממעצר פעילי המשט, והודיעו על זימון השגריר הישראלי לבירור

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, פרסם היום סרטון מביקור שקיים במתקן המעצר של פעילי המשט לרצועת עזה שנעצרו ביומיים האחרונים בלב ים והובלו לנמל אשדוד.

"ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור, Welcome to Israel" נכתב בפוסט שפרסם בן גביר בנושא. בסרטון נראים חלק מהעצורים מובילים על ידי כוחות הביטחון, ואת בן גביר עצמו מתווכח עם חלקם ואומר להם: "עם ישראל חי".

משרד ראש הממשלה האיטלקי הגיב בחריפות לסרטון. בהודעה שפורסמה על ידי המשרד נמסר כי השגריר הישראלי יוזמן לבירור בנושא. "לא מקובל שהמפגינים הללו, כולל אזרחים איטלקים רבים, נתונים ליחס זה הפוגע בכבודם האנושי", נכתב.

צילומי מסך מתוך הסרטון שפרסם בן גביר

נשיא סין, שי ג'ין-פינג, ונשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, במהלך הביקור של פוטין בבייג׳ינג היום
פוטין ושי חתמו על הצהרה משותפת לחיזוק "השותפות הכוללת והתיאום האסטרטגי"

דורון פסקין

ימים ספורים לאחר ביקורו של נשיא ארה"ב, נשיא רוסיה מקיים ביקור בסין, וציין ערב הביקור כי היחסים בין המדינות הגיעו ל"רמה חסרת תקדים". בסין דווח על הארכת הסכם "השכנות, הידידות ושיתוף הפעולה" שנחתם בין המדינות לפני כ-25 שנה

יו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ
הצעת חוק לפיזור הכנסת אושרה בקריאה טרומית

אורן שלום

110 חברי כנסת הצביעו בעד החוק, והוא יעבור כעת לדיון בוועדת הכנסת

בניין הסנאט האמריקני, 18 במאי 2026
הסנאט מאותת לטראמפ: בלי אישור הקונגרס, אין מנדט להמשך המלחמה באיראן

דורון פסקין

הסנאט אישר אתמול לקדם החלטה המחייבת את נשיא ארה"ב לעצור את הלחימה באיראן. עם זאת, כדי שההחלטה תיכנס לתוקף, עליה לעבור בשני בתי הקונגרס. נוסף על כך, אם טראמפ יטיל וטו, יידרש רוב של שני שלישים כדי לעקוף אותו

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ וסגן נשיא ארה״ב, ג'יי די ואנס
בירושלים ממתינים להחלטת טראמפ; מערכת הביטחון בדריכות גבוהה

יוני בן מנחם

גורמי ביטחון בכירים בישראל מעריכים כי הסיכוי להשגת הסכם מול איראן נותר נמוך, וכי תקיפה משמעותית על תשתיות לאומיות באיראן עשויה להגביר את הלחץ על המשטר האיראני ולדחוף אותו להתפשר

רס"ן איתמר ספיר ז"ל
קצין צנחנים במילואים נהרג בדרום לבנון

צוות מגזין אפוק

רס"ן איתמר ספיר ז"ל נהרג בהיתקלות במהלך פעילות מבצעית

האלוף רומן גופמן, 16 במאי 2024
בג"ץ: ועדת גרוניס נדרשת לדון שוב במינוי גופמן לראשות המוסד

אורן שלום

בית המשפט העליון ציין כי עבודת הוועדה לקתה בחסר, ודרש ממנה לראיין גורמים רלוונטיים ולגבש חוות דעת חדשה

