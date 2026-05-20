באיטליה זעמו על תיעוד שהפיץ בן גביר ממעצר פעילי המשט, והודיעו על זימון השגריר הישראלי לבירור

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, פרסם היום סרטון מביקור שקיים במתקן המעצר של פעילי המשט לרצועת עזה שנעצרו ביומיים האחרונים בלב ים והובלו לנמל אשדוד.

"ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור, Welcome to Israel" נכתב בפוסט שפרסם בן גביר בנושא. בסרטון נראים חלק מהעצורים מובילים על ידי כוחות הביטחון, ואת בן גביר עצמו מתווכח עם חלקם ואומר להם: "עם ישראל חי".