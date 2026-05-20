השר לביטחון לאומי פרסם סרטון בו נראים העצורים. שר החוץ סער תקף: "הורדת לטמיון מאמצים אדירים"; בן גביר הגיב: "מצופה משר החוץ של ישראל להבין כי ישראל הפסיקה להיות ילד כאפות"
דורון פסקין | 20 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳
באיטליה זעמו על תיעוד שהפיץ בן גביר ממעצר פעילי המשט, והודיעו על זימון השגריר הישראלי לבירור
השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, פרסם היום סרטון מביקור שקיים במתקן המעצר של פעילי המשט לרצועת עזה שנעצרו ביומיים האחרונים בלב ים והובלו לנמל אשדוד.
"ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור, Welcome to Israel" נכתב בפוסט שפרסם בן גביר בנושא. בסרטון נראים חלק מהעצורים מובילים על ידי כוחות הביטחון, ואת בן גביר עצמו מתווכח עם חלקם ואומר להם: "עם ישראל חי".
משרד ראש הממשלה האיטלקי הגיב בחריפות לסרטון. בהודעה שפורסמה על ידי המשרד נמסר כי השגריר הישראלי יוזמן לבירור בנושא. "לא מקובל שהמפגינים הללו, כולל אזרחים איטלקים רבים, נתונים ליחס זה הפוגע בכבודם האנושי", נכתב.
