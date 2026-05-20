פוטין ושי חתמו על הצהרה משותפת לחיזוק "השותפות הכוללת והתיאום האסטרטגי"

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, ונשיא סין, שי ג'ין-פינג, חתמו היום בבייג'ינג על הצהרה משותפת לחיזוק "השותפות הכוללת והתיאום האסטרטגי" בין שתי המדינות, ולהעמקת יחסי השכנות, הידידות ושיתוף הפעולה ביניהן.

עוזרו של פוטין, יורי אושקוב, מסר כי מדובר במסמך מדיני רחב היקף שנועד להגדיר את כיווני ההתפתחות של מערכת היחסים בין מוסקבה לבייג'ינג ואת התיאום ביניהן בסוגיות בין-לאומיות. סוכנות הידיעות הרוסית הרשמית, TASS, הביאה את דבריו.