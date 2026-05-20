כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

ימים ספורים לאחר ביקורו של נשיא ארה"ב, נשיא רוסיה מקיים ביקור בסין, וציין ערב הביקור כי היחסים בין המדינות הגיעו ל"רמה חסרת תקדים". בסין דווח על הארכת הסכם "השכנות, הידידות ושיתוף הפעולה" שנחתם בין המדינות לפני כ-25 שנה

דורון פסקין | 20 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳

פוטין ושי חתמו על הצהרה משותפת לחיזוק "השותפות הכוללת והתיאום האסטרטגי"

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, ונשיא סין, שי ג'ין-פינג, חתמו היום בבייג'ינג על הצהרה משותפת לחיזוק "השותפות הכוללת והתיאום האסטרטגי" בין שתי המדינות, ולהעמקת יחסי השכנות, הידידות ושיתוף הפעולה ביניהן.

עוזרו של פוטין, יורי אושקוב, מסר כי מדובר במסמך מדיני רחב היקף שנועד להגדיר את כיווני ההתפתחות של מערכת היחסים בין מוסקבה לבייג'ינג ואת התיאום ביניהן בסוגיות בין-לאומיות. סוכנות הידיעות הרוסית הרשמית, TASS, הביאה את דבריו.

סוכנות הידיעות הסינית שינחואה דיווחה כי שני המנהיגים הסכימו להאריך את תוקפו של הסכם השכנות, הידידות ושיתוף הפעולה בין רוסיה לסין. שי אמר כי ההסכם, שנחתם לפני 25 שנה, עיגן מבחינה משפטית את הבסיס לשכנות ארוכת טווח, לידידות ולתיאום אסטרטגי כולל בין שתי המדינות. לדבריו, לנוכח השינויים במערכת הבין-לאומית והסכנה שהעולם "יחזור לחוקי הג'ונגל", חשיבותו המעשית של ההסכם בולטת כיום אף יותר.

נשיא סין, שי ג'ין-פינג, ונשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, במהלך הביקור של פוטין בבייג׳ינג היום

נשיא סין, שי ג'ין-פינג, ונשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, במהלך הביקור של פוטין בבייג'ינג היום | צילום: KAZAKOV / POOL / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
צילומי מסך מתוך הסרטון שפרסם בן גביר
באיטליה זעמו על תיעוד שהפיץ בן גביר ממעצר פעילי המשט, והודיעו על זימון השגריר הישראלי לבירור

דורון פסקין

השר לביטחון לאומי פרסם סרטון בו נראים העצורים. שר החוץ סער תקף: "הורדת לטמיון מאמצים אדירים"; בן גביר הגיב: "מצופה משר החוץ של ישראל להבין כי  ישראל הפסיקה להיות ילד כאפות"

יו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ
הצעת חוק לפיזור הכנסת אושרה בקריאה טרומית

אורן שלום

110 חברי כנסת הצביעו בעד החוק, והוא יעבור כעת לדיון בוועדת הכנסת

בניין הסנאט האמריקני, 18 במאי 2026
הסנאט מאותת לטראמפ: בלי אישור הקונגרס, אין מנדט להמשך המלחמה באיראן

דורון פסקין

הסנאט אישר אתמול לקדם החלטה המחייבת את נשיא ארה"ב לעצור את הלחימה באיראן. עם זאת, כדי שההחלטה תיכנס לתוקף, עליה לעבור בשני בתי הקונגרס. נוסף על כך, אם טראמפ יטיל וטו, יידרש רוב של שני שלישים כדי לעקוף אותו

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ וסגן נשיא ארה״ב, ג'יי די ואנס
בירושלים ממתינים להחלטת טראמפ; מערכת הביטחון בדריכות גבוהה

יוני בן מנחם

גורמי ביטחון בכירים בישראל מעריכים כי הסיכוי להשגת הסכם מול איראן נותר נמוך, וכי תקיפה משמעותית על תשתיות לאומיות באיראן עשויה להגביר את הלחץ על המשטר האיראני ולדחוף אותו להתפשר

רס"ן איתמר ספיר ז"ל
קצין צנחנים במילואים נהרג בדרום לבנון

צוות מגזין אפוק

רס"ן איתמר ספיר ז"ל נהרג בהיתקלות במהלך פעילות מבצעית

האלוף רומן גופמן, 16 במאי 2024
בג"ץ: ועדת גרוניס נדרשת לדון שוב במינוי גופמן לראשות המוסד

אורן שלום

בית המשפט העליון ציין כי עבודת הוועדה לקתה בחסר, ודרש ממנה לראיין גורמים רלוונטיים ולגבש חוות דעת חדשה

שתפו: