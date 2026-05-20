ימים ספורים לאחר ביקורו של נשיא ארה"ב, נשיא רוסיה מקיים ביקור בסין, וציין ערב הביקור כי היחסים בין המדינות הגיעו ל"רמה חסרת תקדים". בסין דווח על הארכת הסכם "השכנות, הידידות ושיתוף הפעולה" שנחתם בין המדינות לפני כ-25 שנה
דורון פסקין | 20 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳
פוטין ושי חתמו על הצהרה משותפת לחיזוק "השותפות הכוללת והתיאום האסטרטגי"
נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, ונשיא סין, שי ג'ין-פינג, חתמו היום בבייג'ינג על הצהרה משותפת לחיזוק "השותפות הכוללת והתיאום האסטרטגי" בין שתי המדינות, ולהעמקת יחסי השכנות, הידידות ושיתוף הפעולה ביניהן.
עוזרו של פוטין, יורי אושקוב, מסר כי מדובר במסמך מדיני רחב היקף שנועד להגדיר את כיווני ההתפתחות של מערכת היחסים בין מוסקבה לבייג'ינג ואת התיאום ביניהן בסוגיות בין-לאומיות. סוכנות הידיעות הרוסית הרשמית, TASS, הביאה את דבריו.
סוכנות הידיעות הסינית שינחואה דיווחה כי שני המנהיגים הסכימו להאריך את תוקפו של הסכם השכנות, הידידות ושיתוף הפעולה בין רוסיה לסין. שי אמר כי ההסכם, שנחתם לפני 25 שנה, עיגן מבחינה משפטית את הבסיס לשכנות ארוכת טווח, לידידות ולתיאום אסטרטגי כולל בין שתי המדינות. לדבריו, לנוכח השינויים במערכת הבין-לאומית והסכנה שהעולם "יחזור לחוקי הג'ונגל", חשיבותו המעשית של ההסכם בולטת כיום אף יותר.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו