דוח חדש של האקדמיה הלאומית למודיעין בטורקיה, גוף מחקר הפועל תחת המודיעין הטורקי, מציג את העימות בין ארה"ב וישראל לאיראן כנקודת מפנה: מלחמות העתיד יוכרעו לא רק באוויר ובים, אלא גם בייצור, במידע, בעורף ובקווי הסחר

דורון פסקין | 20 במאי 2026 | חדשות | 4 דק׳

דוח שפורסם בטורקיה: גדל הסיכון לתחרות אסטרטגית בין טורקיה לישראל

דוח חדש של האקדמיה הלאומית למודיעין בטורקיה, שפורסם החודש, מציג את המלחמה בין ארה"ב וישראל לבין איראן כנקודת מפנה רחבה בהרבה מעימות צבאי אזורי.

לפי הדוח, המלחמה המחישה לאנקרה את השינוי העמוק באופי הלחימה המודרנית: פחות קרבות קלאסיים בין צבאות, ויותר מאבק משולב על נתונים, רשתות תקשורת, ייצור תחמושת, תשתיות, תודעה ועמידות חברתית.

האקדמיה הלאומית למודיעין של טורקיה היא גוף מחקר והכשרה הפועל בתחומי מודיעין, ביטחון ולימודים אזוריים. באתר האקדמיה נכתב כי תחומי פעילותה הם חינוך ומחקר, וכי אחד מתפקידי מרכזי המחקר שלה הוא לפרסם לציבור דוחות ותוצרי מחקר. מדובר הארגון שפועל תחת המודיעין הטורקי.

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, 17 בפברואר 2026

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, 17 בפברואר 2026 | צילום: Marco Simoncelli / AFP via Getty Images

