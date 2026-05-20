110 חברי כנסת הצביעו בעד החוק, והוא יעבור כעת לדיון בוועדת הכנסת

אורן שלום | 20 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

הצעת חוק לפיזור הכנסת אושרה בקריאה טרומית

מליאת הכנסת אישרה היום בקריאה טרומית את הצעת חוק התפזרות הכנסת ה-25 שהגיש יו"ר הקואליציה, ח"כ אופיר כץ, וקבוצת חברי כנסת.

בסיום ההצבעה, 110 חברי כנסת תמכו בהצעה, ללא מתנגדים או נמנעים, והיא תועבר לדיון בוועדת הכנסת.

לפי דברי ההסבר להצעה, מוצע לקבוע כי הכנסת ה-25 תתפזר לפני גמר תקופת כהונתה, וכי הבחירות לכנסת ה-26 יתקיימו במועד שייקבע בחוק כפי שתציע ועדת הכנסת במסגרת הליך החקיקה.

יו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ

יו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ

בניין הסנאט האמריקני, 18 במאי 2026
הסנאט מאותת לטראמפ: בלי אישור הקונגרס, אין מנדט להמשך המלחמה באיראן

דורון פסקין

הסנאט אישר אתמול לקדם החלטה המחייבת את נשיא ארה"ב לעצור את הלחימה באיראן. עם זאת, כדי שההחלטה תיכנס לתוקף, עליה לעבור בשני בתי הקונגרס. נוסף על כך, אם טראמפ יטיל וטו, יידרש רוב של שני שלישים כדי לעקוף אותו

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ וסגן נשיא ארה״ב, ג'יי די ואנס
בירושלים ממתינים להחלטת טראמפ; מערכת הביטחון בדריכות גבוהה

יוני בן מנחם

גורמי ביטחון בכירים בישראל מעריכים כי הסיכוי להשגת הסכם מול איראן נותר נמוך, וכי תקיפה משמעותית על תשתיות לאומיות באיראן עשויה להגביר את הלחץ על המשטר האיראני ולדחוף אותו להתפשר

רס"ן איתמר ספיר ז"ל
קצין צנחנים במילואים נהרג בדרום לבנון

צוות מגזין אפוק

רס"ן איתמר ספיר ז"ל נהרג בהיתקלות במהלך פעילות מבצעית

האלוף רומן גופמן, 16 במאי 2024
בג"ץ: ועדת גרוניס נדרשת לדון שוב במינוי גופמן לראשות המוסד

אורן שלום

בית המשפט העליון ציין כי עבודת הוועדה לקתה בחסר, ודרש ממנה לראיין גורמים רלוונטיים ולגבש חוות דעת חדשה

חברת הכנסת טלי גוטליב
היועמ"שית הודיעה על הגשת כתב אישום נגד ח"כ טלי גוטליב

אורן שלום

ההחלטה התקבלה בשל חשיפת פרטיו של בן זוגה של שקמה ברסלר כעובד שב"כ. גוטליב הודיעה כי בכוונתה לשכנע את חברי הכנסת להשאיר לה את החסינות: "החשיפה נעשתה במסגרת ולמען מילוי תפקידי"

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, 21 באפריל 2026
סלאם: ארה"ב מעורבת יותר מבעבר בניסיון לייצב את הפסקת האש בדרום לבנון

דורון פסקין

ראש ממשלת לבנון אמר את הדברים בריאיון לאתר אסאס הלבנוני. בנוגע למתווה אפשרי לפיו ישראל תיסוג מחלק מהאזורים בדרום לבנון וצבא לבנון ייכנס במקומה, אמר כי "הנושא על השולחן, אך טרם גובש"

