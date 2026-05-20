110 חברי כנסת הצביעו בעד החוק, והוא יעבור כעת לדיון בוועדת הכנסת
הצעת חוק לפיזור הכנסת אושרה בקריאה טרומית
מליאת הכנסת אישרה היום בקריאה טרומית את הצעת חוק התפזרות הכנסת ה-25 שהגיש יו"ר הקואליציה, ח"כ אופיר כץ, וקבוצת חברי כנסת.
בסיום ההצבעה, 110 חברי כנסת תמכו בהצעה, ללא מתנגדים או נמנעים, והיא תועבר לדיון בוועדת הכנסת.
לפי דברי ההסבר להצעה, מוצע לקבוע כי הכנסת ה-25 תתפזר לפני גמר תקופת כהונתה, וכי הבחירות לכנסת ה-26 יתקיימו במועד שייקבע בחוק כפי שתציע ועדת הכנסת במסגרת הליך החקיקה.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו