גורמי ביטחון בכירים בישראל מעריכים כי הסיכוי להשגת הסכם מול איראן נותר נמוך, וכי תקיפה משמעותית על תשתיות לאומיות באיראן עשויה להגביר את הלחץ על המשטר האיראני ולדחוף אותו להתפשר
יוני בן מנחם | 20 במאי 2026 | חדשות | 3 דק׳
בירושלים ממתינים להחלטת טראמפ; מערכת הביטחון בדריכות גבוהה
גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לא ויתר על האפשרות לחדש את התקיפות באיראן. החלטתו הסופית צפויה להתקבל בימים הקרובים.
על רקע זה, מערכת הביטחון בישראל ממשיכה לשמור על דריכות גבוהה לקראת האפשרות שהמהלך אכן ייצא אל הפועל. צה"ל מתואם היטב עם פיקוד המרכז האמריקני, סנטקום, וכעת ההחלטה נתונה בידיו של טראמפ בלבד.
על פי דיווחים בתקשורת האמריקנית, לאחר שהודיע לפני כיומיים על דחיית התקיפה האמריקנית באיראן בכמה ימים כדי למצות את המשא ומתן, כינס טראמפ דיון דחוף עם צוות הביטחון הלאומי שלו כדי לבחון את האפשרויות העומדות בפניו.
