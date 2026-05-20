בירושלים ממתינים להחלטת טראמפ; מערכת הביטחון בדריכות גבוהה

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לא ויתר על האפשרות לחדש את התקיפות באיראן. החלטתו הסופית צפויה להתקבל בימים הקרובים.

על רקע זה, מערכת הביטחון בישראל ממשיכה לשמור על דריכות גבוהה לקראת האפשרות שהמהלך אכן ייצא אל הפועל. צה"ל מתואם היטב עם פיקוד המרכז האמריקני, סנטקום, וכעת ההחלטה נתונה בידיו של טראמפ בלבד.