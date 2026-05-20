הסנאט אישר אתמול לקדם החלטה המחייבת את נשיא ארה"ב לעצור את הלחימה באיראן. עם זאת, כדי שההחלטה תיכנס לתוקף, עליה לעבור בשני בתי הקונגרס. נוסף על כך, אם טראמפ יטיל וטו, יידרש רוב של שני שלישים כדי לעקוף אותו

דורון פסקין | 20 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳

הסנאט מאותת לטראמפ: בלי אישור הקונגרס, אין מנדט להמשך המלחמה באיראן

הסנאט האמריקני קידם אתמול החלטה שמטרתה לחייב את נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, להפסיק את מעורבות הכוחות האמריקניים בעימות מול איראן – אלא אם הקונגרס יאשר את המשך הפעולה הצבאית או יכריז מלחמה.

ההצעה עברה ברוב דחוק של 50 תומכים מול 47 מתנגדים, במסגרת הצבעה פרוצדורלית שהוציאה את ההחלטה מוועדת החוץ של הסנאט, שם הייתה תקועה עד כה. בעקבות ההצבעה ניתן כעת להביא את ההחלטה לדיון ולהצבעה במליאת הסנאט. לפי רישומי הסנאט, מדובר בהחלטה שנועדה "להורות על הסגת כוחות ארה"ב מפעולות איבה בתוך או נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן שלא אושרו על ידי הקונגרס".

גם לאחר האישור הפרוצדורלי ההחלטה עדיין רחוקה מלהיכנס לתוקף: עליה לעבור הן בסנאט והן בבית הנבחרים. אם טראמפ יטיל וטו, יידרש רוב של שני שלישים בשני בתי הקונגרס כדי לעקוף אותו.

בניין הסנאט האמריקני, 18 במאי 2026

בניין הסנאט האמריקני, 18 במאי 2026 | צילום: Madalina Kilroy/The Epoch Times

