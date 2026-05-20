הסנאט מאותת לטראמפ: בלי אישור הקונגרס, אין מנדט להמשך המלחמה באיראן

הסנאט האמריקני קידם אתמול החלטה שמטרתה לחייב את נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, להפסיק את מעורבות הכוחות האמריקניים בעימות מול איראן – אלא אם הקונגרס יאשר את המשך הפעולה הצבאית או יכריז מלחמה.

ההצעה עברה ברוב דחוק של 50 תומכים מול 47 מתנגדים, במסגרת הצבעה פרוצדורלית שהוציאה את ההחלטה מוועדת החוץ של הסנאט, שם הייתה תקועה עד כה. בעקבות ההצבעה ניתן כעת להביא את ההחלטה לדיון ולהצבעה במליאת הסנאט. לפי רישומי הסנאט, מדובר בהחלטה שנועדה "להורות על הסגת כוחות ארה"ב מפעולות איבה בתוך או נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן שלא אושרו על ידי הקונגרס".