בית המשפט העליון ציין כי עבודת הוועדה לקתה בחסר, ודרש ממנה לראיין גורמים רלוונטיים ולגבש חוות דעת חדשה

אורן שלום | 19 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

בג"ץ: ועדת גרוניס נדרשת לדון שוב במינוי גופמן לראשות המוסד

בג"ץ הוציא היום החלטה בנוגע לעתירה נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד.

בהחלטה שפורסמה נכתב כי "בשלב הנוכחי התברר כי עבודת הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים לקתה בחסר, ובכלל זה באי-חשיפה למסמכים רלוונטיים מזמן אמת ולעדויות ישירות של גורמים שהיו מעורבים בדבר".

שופטי בג"ץ ציינו כי "בנסיבות אלה, במטרה לשמור על הליך תקין ומבלי לנקוט עמדה ביחס לתוצאה – נראה כי יש מקום שהוועדה תשלים את הליך הבדיקה שערכה ותגיש חוות דעת עדכנית ומנומקת".

האלוף רומן גופמן, 16 במאי 2024

האלוף רומן גופמן, 16 במאי 2024 | צילום: דובר צה"ל

