שלושה בני אדם נרצחו אתמול בירי במרכז האסלאמי בסן דייגו

שלושה גברים נהרגו אתמול בערב בירי במרכז האסלאמי של סן דייגו, אחד המסגדים המרכזיים בעיר. זמן קצר לאחר מכן נמצאו שני חשודים, בני 17 ו-18, מתים בתוך רכב סמוך, ככל הנראה מהתאבדות.

לפי עדכון רשמי של עיריית סן דייגו, הירי התרחש במתחם המרכז האסלאמי ברחוב אקסטורם בשכונת קליירמונט, שבו פועלים גם מקום תפילה וגם בית ספר. המשטרה מסרה כי האירוע נחקר כפשע שנאה, אך הדגישה כי החקירה עדיין נמשכת.