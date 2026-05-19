כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

המשטרה חוקרת את האירוע כפשע שנאה. שני חשודים, בני 17 ו-18, נמצאו מתים ברכב סמוך, לאחר שככל הנראה התאבדו

דורון פסקין | 19 במאי 2026 | חדשות | 3 דק׳

שלושה בני אדם נרצחו אתמול בירי במרכז האסלאמי בסן דייגו

שלושה גברים נהרגו אתמול בערב בירי במרכז האסלאמי של סן דייגו, אחד המסגדים המרכזיים בעיר. זמן קצר לאחר מכן נמצאו שני חשודים, בני 17 ו-18, מתים בתוך רכב סמוך, ככל הנראה מהתאבדות.

לפי עדכון רשמי של עיריית סן דייגו, הירי התרחש במתחם המרכז האסלאמי ברחוב אקסטורם בשכונת קליירמונט, שבו פועלים גם מקום תפילה וגם בית ספר. המשטרה מסרה כי האירוע נחקר כפשע שנאה, אך הדגישה כי החקירה עדיין נמשכת.

השתלשלות האירועים החלה עוד לפני הירי עצמו. לפי משטרת סן דייגו, אתמול בערב, שעון ישראל, התקבלה קריאה על נער נעדר. במהלך כשעה של שיחות נוספות מסרה אימו לשוטרים כי היא חוששת לשלומו, וכי כלי נשק שהיו בביתה נעלמו, כמו גם רכבה.

ראש עיריית סן דייגו, טוד גלוריה, ואנשי משטרה בזירת הירי בסן דייגו, 18 במאי 2026

ראש עיריית סן דייגו, טוד גלוריה, ואנשי משטרה בזירת הירי בסן דייגו, 18 במאי 2026 | צילום: Carlos A. Moreno/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ומזכיר ההגנה, פיט הגסת'
הערכה בישראל – איראן לא תסכים לתנאים של טראמפ; הסכם עדיין נראה רחוק

יוני בן מנחם

גורמי ביטחון בכירים מסרו כי ראש הממשלה מתואם עם נשיא ארה"ב וידע על המהלכים שתכנן, כולל הודעתו על דחיית הפעולה ההתקפית. להערכתם, ההודעה האמריקנית נתפסת באיראן ובעולם הערבי כחולשה, וצפויה להקשיח עוד יותר את העמדות האיראניות

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 15 במאי 2026
טראמפ: המתקפה תוכננה למחר; נעניתי לבקשת מדינות המפרץ לדחות אותה למען הגעה להסכם

אורן שלום

נשיא ארה"ב ציין כי מנהיגי קטאר, סעודיה ואיחוד האמירויות ביקשו ממנו לדחות את המתקפה בעקבות מגעים רציניים שמתקיימים

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, ונשיא בלארוס, אלכסנדר לוקשנקו, 9 במאי 2026
בלארוס מקיימת תרגיל צבאי לשימוש בנשק גרעיני בשיתוף רוסיה

דורון פסקין

משרד ההגנה של בלארוס הודיע כי התרגיל נועד לבחון את מוכנות הכוחות, הציוד והמערכות לביצוע משימות גרעיניות

תיעוד מההשתלטות על אחת מספינות המשט
תיעוד: השתלטות כוחות צה"ל על אחת מספינות המשט הטורקי לרצועת עזה

דורון פסקין

לפי תיעודים שעלו לרשת, כוחות צה"ל החלו לפעול נגד המשט לרצועה. משרד החוץ: "המשט הוא פרובוקציה לשם פרובוקציה; ישראל לא תאפשר כל הפרה של המצור הימי החוקי על עזה"

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, 10 בפברואר 2026
דובר משרד החוץ האיראני: לגביית אגרות במצר הורמוז יש בסיס משפטי

דורון פסקין

אסמאעיל בקאא'י אמר את הדברים בתדרוך השבועי לכתבים וטען כי "ארה"ב הבינה שלא תוכל למנוע מאיראן לממש את זכויותיה באמצעות איומים ולחץ כלכלי"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וסגן הנשיא, ג'יי די ואנס, 14 באוקטובר 2025
טראמפ צפוי להכריע בקרוב כיצד לפעול מול איראן; בירושלים מעריכים כי הוא נוטה לפעולה צבאית

יוני בן מנחם

על רקע הקשחת המסרים בין הצדדים והיערכות הכוחות האמריקנים באזור, גורמים מדיניים מעריכים כי נשיא ארה"ב מתקרב להחלטה

שתפו: