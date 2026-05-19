המשטרה חוקרת את האירוע כפשע שנאה. שני חשודים, בני 17 ו-18, נמצאו מתים ברכב סמוך, לאחר שככל הנראה התאבדו
דורון פסקין | 19 במאי 2026 | חדשות | 3 דק׳
שלושה בני אדם נרצחו אתמול בירי במרכז האסלאמי בסן דייגו
שלושה גברים נהרגו אתמול בערב בירי במרכז האסלאמי של סן דייגו, אחד המסגדים המרכזיים בעיר. זמן קצר לאחר מכן נמצאו שני חשודים, בני 17 ו-18, מתים בתוך רכב סמוך, ככל הנראה מהתאבדות.
לפי עדכון רשמי של עיריית סן דייגו, הירי התרחש במתחם המרכז האסלאמי ברחוב אקסטורם בשכונת קליירמונט, שבו פועלים גם מקום תפילה וגם בית ספר. המשטרה מסרה כי האירוע נחקר כפשע שנאה, אך הדגישה כי החקירה עדיין נמשכת.
השתלשלות האירועים החלה עוד לפני הירי עצמו. לפי משטרת סן דייגו, אתמול בערב, שעון ישראל, התקבלה קריאה על נער נעדר. במהלך כשעה של שיחות נוספות מסרה אימו לשוטרים כי היא חוששת לשלומו, וכי כלי נשק שהיו בביתה נעלמו, כמו גם רכבה.
