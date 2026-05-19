גורמי ביטחון בכירים מסרו כי ראש הממשלה מתואם עם נשיא ארה"ב וידע על המהלכים שתכנן, כולל הודעתו על דחיית הפעולה ההתקפית. להערכתם, ההודעה האמריקנית נתפסת באיראן ובעולם הערבי כחולשה, וצפויה להקשיח עוד יותר את העמדות האיראניות
יוני בן מנחם | 19 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳
הערכה בישראל – איראן לא תסכים לתנאים של טראמפ; הסכם עדיין נראה רחוק
גורמים ביטחוניים בכירים בישראל מטילים ספק רב באפשרות שעמדת איראן תשתנה בעקבות הודעתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, על דחיית התקיפה האמריקנית באיראן.
לדבריהם, ישראל הייתה בסוד העניינים, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, היה מתואם עם טראמפ וידע על המהלכים הצבאיים שתכננה וושינגטון, כולל הודעתו של טראמפ אתמול. ישראל נערכה בהתאם, הן בהגנה והן בהתקפה, והיא ממשיכה לשמור על דריכות גבוהה לקראת אפשרות של חידוש הלחימה.
ההערכה בקרב אותם גורמים היא כי איראן לא תקבל את דרישותיו של טראמפ להוצאת האורניום המועשר משטחה ולהפסקה מוחלטת של העשרת האורניום. האיראנים מזלזלים בנשיא האמריקני, חיים בתחושת ניצחון, מושכים זמן, ומבקשים להביא לסיום המלחמה תוך שליטה רשמית במצרי הורמוז וקבלת מאות מיליארדי דולרים בעקבות הסרת הסנקציות הקשות שהוטלו עליהם. יתכן כי בסופו של דבר, הגישה האיראנית תוביל את טראמפ להורות בכל זאת על תקיפה.
