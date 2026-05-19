כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גורמי ביטחון בכירים מסרו כי ראש הממשלה מתואם עם נשיא ארה"ב וידע על המהלכים שתכנן, כולל הודעתו על דחיית הפעולה ההתקפית. להערכתם, ההודעה האמריקנית נתפסת באיראן ובעולם הערבי כחולשה, וצפויה להקשיח עוד יותר את העמדות האיראניות

יוני בן מנחם | 19 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳

הערכה בישראל – איראן לא תסכים לתנאים של טראמפ; הסכם עדיין נראה רחוק

גורמים ביטחוניים בכירים בישראל מטילים ספק רב באפשרות שעמדת איראן תשתנה בעקבות הודעתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, על דחיית התקיפה האמריקנית באיראן.

לדבריהם, ישראל הייתה בסוד העניינים, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, היה מתואם עם טראמפ וידע על המהלכים הצבאיים שתכננה וושינגטון, כולל הודעתו של טראמפ אתמול. ישראל נערכה בהתאם, הן בהגנה והן בהתקפה, והיא ממשיכה לשמור על דריכות גבוהה לקראת אפשרות של חידוש הלחימה.

ההערכה בקרב אותם גורמים היא כי איראן לא תקבל את דרישותיו של טראמפ להוצאת האורניום המועשר משטחה ולהפסקה מוחלטת של העשרת האורניום. האיראנים מזלזלים בנשיא האמריקני, חיים בתחושת ניצחון, מושכים זמן, ומבקשים להביא לסיום המלחמה תוך שליטה רשמית במצרי הורמוז וקבלת מאות מיליארדי דולרים בעקבות הסרת הסנקציות הקשות שהוטלו עליהם. יתכן כי בסופו של דבר, הגישה האיראנית תוביל את טראמפ להורות בכל זאת על תקיפה.

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ומזכיר ההגנה, פיט הגסת'

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ומזכיר ההגנה, פיט הגסת', 3 בינואר 2026 | צילום: Jim WATSON / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
ראש עיריית סן דייגו, טוד גלוריה, ואנשי משטרה בזירת הירי בסן דייגו, 18 במאי 2026
שלושה בני אדם נרצחו אתמול בירי במרכז האסלאמי בסן דייגו

דורון פסקין

המשטרה חוקרת את האירוע כפשע שנאה. שני חשודים, בני 17 ו-18, נמצאו מתים ברכב סמוך, לאחר שככל הנראה התאבדו

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 15 במאי 2026
טראמפ: המתקפה תוכננה למחר; נעניתי לבקשת מדינות המפרץ לדחות אותה למען הגעה להסכם

אורן שלום

נשיא ארה"ב ציין כי מנהיגי קטאר, סעודיה ואיחוד האמירויות ביקשו ממנו לדחות את המתקפה בעקבות מגעים רציניים שמתקיימים

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, ונשיא בלארוס, אלכסנדר לוקשנקו, 9 במאי 2026
בלארוס מקיימת תרגיל צבאי לשימוש בנשק גרעיני בשיתוף רוסיה

דורון פסקין

משרד ההגנה של בלארוס הודיע כי התרגיל נועד לבחון את מוכנות הכוחות, הציוד והמערכות לביצוע משימות גרעיניות

תיעוד מההשתלטות על אחת מספינות המשט
תיעוד: השתלטות כוחות צה"ל על אחת מספינות המשט הטורקי לרצועת עזה

דורון פסקין

לפי תיעודים שעלו לרשת, כוחות צה"ל החלו לפעול נגד המשט לרצועה. משרד החוץ: "המשט הוא פרובוקציה לשם פרובוקציה; ישראל לא תאפשר כל הפרה של המצור הימי החוקי על עזה"

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, 10 בפברואר 2026
דובר משרד החוץ האיראני: לגביית אגרות במצר הורמוז יש בסיס משפטי

דורון פסקין

אסמאעיל בקאא'י אמר את הדברים בתדרוך השבועי לכתבים וטען כי "ארה"ב הבינה שלא תוכל למנוע מאיראן לממש את זכויותיה באמצעות איומים ולחץ כלכלי"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וסגן הנשיא, ג'יי די ואנס, 14 באוקטובר 2025
טראמפ צפוי להכריע בקרוב כיצד לפעול מול איראן; בירושלים מעריכים כי הוא נוטה לפעולה צבאית

יוני בן מנחם

על רקע הקשחת המסרים בין הצדדים והיערכות הכוחות האמריקנים באזור, גורמים מדיניים מעריכים כי נשיא ארה"ב מתקרב להחלטה

שתפו: