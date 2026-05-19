הערכה בישראל – איראן לא תסכים לתנאים של טראמפ; הסכם עדיין נראה רחוק

גורמים ביטחוניים בכירים בישראל מטילים ספק רב באפשרות שעמדת איראן תשתנה בעקבות הודעתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, על דחיית התקיפה האמריקנית באיראן.

לדבריהם, ישראל הייתה בסוד העניינים, וראש הממשלה, בנימין נתניהו, היה מתואם עם טראמפ וידע על המהלכים הצבאיים שתכננה וושינגטון, כולל הודעתו של טראמפ אתמול. ישראל נערכה בהתאם, הן בהגנה והן בהתקפה, והיא ממשיכה לשמור על דריכות גבוהה לקראת אפשרות של חידוש הלחימה.