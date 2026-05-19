שר האוצר כינס מסיבת עיתונאים בה טען כי "הרשות הפלסטינית ואנשיה הם שעומדים מאחורי כל התהליך הזה", והצהיר: "אחתום על צו לפינוי 'חאן אל אחמר' במסגרת סמכויותיי כשר במשרד הביטחון. אני מבטיח לכל אויבינו: זו היא רק ההתחלה"

אורן שלום | 19 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳

סמוטריץ': עודכנתי כי התובע הכללי של ה-ICC הגיש בקשה סודית להוציא נגדי צו מעצר

שר האוצר, המכהן גם כשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', כינס היום מסיבת עיתונאים בה אמר כי "אמש דווח לי שהוגשה נגדי על ידי התובע הפלילי של בית הדין האנטישמי בהאג בקשה לצו מעצר בין-לאומי סודי".

לדבריו, "הניסיון המגושם לכפות עלינו מדיניות של התאבדות ביטחונית באמצעות סנקציות וצווי מעצר לא יצליח. כמדינה ריבונית ועצמאית לא נקבל תכתיבים צבועים מצד גופים מוטים שמתייצבים תמיד, פעם אחר פעם, נגד מדינת ישראל, נגד זכויותינו התנ"כיות, ההיסטוריות והמשפטיות במולדתנו ונגד זכותנו וחובתנו להגנה עצמית ולביטחון".

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ׳, במהלך מסיבת העיתונאים

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ׳, במהלך מסיבת העיתונאים

