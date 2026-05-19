סמוטריץ': עודכנתי כי התובע הכללי של ה-ICC הגיש בקשה סודית להוציא נגדי צו מעצר

שר האוצר, המכהן גם כשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', כינס היום מסיבת עיתונאים בה אמר כי "אמש דווח לי שהוגשה נגדי על ידי התובע הפלילי של בית הדין האנטישמי בהאג בקשה לצו מעצר בין-לאומי סודי".

לדבריו, "הניסיון המגושם לכפות עלינו מדיניות של התאבדות ביטחונית באמצעות סנקציות וצווי מעצר לא יצליח. כמדינה ריבונית ועצמאית לא נקבל תכתיבים צבועים מצד גופים מוטים שמתייצבים תמיד, פעם אחר פעם, נגד מדינת ישראל, נגד זכויותינו התנ"כיות, ההיסטוריות והמשפטיות במולדתנו ונגד זכותנו וחובתנו להגנה עצמית ולביטחון".