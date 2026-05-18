נשיא ארה"ב ציין כי מנהיגי קטאר, סעודיה ואיחוד האמירויות ביקשו ממנו לדחות את המתקפה בעקבות מגעים רציניים שמתקיימים
טראמפ: המתקפה תוכננה למחר; נעניתי לבקשת מדינות המפרץ לדחות אותה למען הגעה להסכם
נשיא ארה"ב התייחס הערב בפוסט שפרסם ב-Truth Social למצב מול איראן וטען כי ארה"ב התכוונה לבצע מחר מתקפה צבאית נגד איראן, אך לבסוף לא תעשה זאת כדי לאפשר הגעה להסכם.
טראמפ ציין: "התבקשתי על ידי אמיר קטר, תמים בן חמד אאל ת'אאני, יורש העצר של סעודיה, מוחמד בן סלמאן, ונשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זאיד, לדחות את המתקפה הצבאית המתוכננת שלנו נגד איראן, אשר הייתה מתוכננת למחר, משום שמתנהלים כעת מגעים רציניים.
"לדעתם, כמנהיגים ובעלי ברית גדולים, יושג הסכם שיהיה מקובל מאוד על ארה"ב, וכן על כל מדינות המזרח התיכון ומעבר לכך. במסגרת הסכם זה יקבע שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני!"
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו