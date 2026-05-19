ראש ממשלת לבנון אמר את הדברים בריאיון לאתר אסאס הלבנוני. בנוגע למתווה אפשרי לפיו ישראל תיסוג מחלק מהאזורים בדרום לבנון וצבא לבנון ייכנס במקומה, אמר כי "הנושא על השולחן, אך טרם גובש"

דורון פסקין | 19 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

סלאם: ארה"ב מעורבת יותר מבעבר בניסיון לייצב את הפסקת האש בדרום לבנון

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, אמר בריאיון לאתר הלבנוני העצמאי "אסאס" כי החידוש המרכזי במאמצים לייצוב הפסקת האש בדרום לבנון הוא "מעורבות אמריקנית גדולה יותר מבעבר".

סלאם התייחס לדיווחים על מהלך הדדי אפשרי: נסיגה ישראלית מאזורים בדרום לבנון, ובמקביל פריסת צבא לבנון באזורים שמהם תיסוג ישראל. לדבריו, הרעיון "מונח על השולחן, אך טרם גובש". לפי הכתבה, דבריו מרמזים כי הסוגיה צפויה לעלות בהמשך המגעים.

לפי "אסאס", גורמים ממשלתיים ופוליטיים בלבנון סבורים כי אם ממשל טראמפ מעוניין בהצלחת החסות האמריקנית למגעים, עליו לסייע ללבנון להשיב את ריבונותה – באמצעות נסיגה ישראלית, תמיכה במדינה וחיזוק צבא לבנון בדרך לריכוז הנשק בידי המדינה בלבד.

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, 21 באפריל 2026 | צילום: MARIN / POOL / AFP via Getty Images

