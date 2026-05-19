סלאם: ארה"ב מעורבת יותר מבעבר בניסיון לייצב את הפסקת האש בדרום לבנון

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, אמר בריאיון לאתר הלבנוני העצמאי "אסאס" כי החידוש המרכזי במאמצים לייצוב הפסקת האש בדרום לבנון הוא "מעורבות אמריקנית גדולה יותר מבעבר".

סלאם התייחס לדיווחים על מהלך הדדי אפשרי: נסיגה ישראלית מאזורים בדרום לבנון, ובמקביל פריסת צבא לבנון באזורים שמהם תיסוג ישראל. לדבריו, הרעיון "מונח על השולחן, אך טרם גובש". לפי הכתבה, דבריו מרמזים כי הסוגיה צפויה לעלות בהמשך המגעים.