היועמ"שית הודיעה על הגשת כתב אישום נגד ח"כ טלי גוטליב

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הודיעה היום על הגשת כתב אישום נגד חברת הכנסת מהליכוד, טלי גוטליב.

לפי הודעה שפורסמה בנושא נכתב כי ההחלטה התקבלה בעקבות עבירת גילוי ופרסום מידע חסוי בניגוד לחוק השב"כ, שגוטליב ביצעה לכאורה.

העבירה מיוחסת לפרסום שמו של עובד שב"כ, בן זוגה של שקמה ברסלר, "בהיקף תפוצה וחשיפה נרחב". כמו כן, בכתב האישום צוין שגוטליב אף הצהירה כי "בכוונתה לבצע עבירות של חשיפת, גילוי ופרסום מידע שהינו חסוי על פי חוק או החלטה שיפוטית".