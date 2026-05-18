משרד ההגנה של בלארוס הודיע כי התרגיל נועד לבחון את מוכנות הכוחות, הציוד והמערכות לביצוע משימות גרעיניות

דורון פסקין | 18 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

בלארוס מקיימת תרגיל צבאי לשימוש בנשק גרעיני בשיתוף רוסיה

 משרד ההגנה של בלארוס הודיע באמצעות חשבון הטלגרם שלו כי במדינה החל היום תרגיל צבאי הכולל יחידות האחראיות על שימוש קרבי בנשק גרעיני ועל סיוע גרעיני. התרגיל נערך בהובלת ראש המטה הכללי של הכוחות המזוינים, המשמש גם כסגן שר ההגנה הראשון של בלארוס.

בהודעת המשרד נמסר כי מטרת התרגיל היא "שיפור רמת ההכשרה של כוח האדם, בדיקת מוכנותם של הנשק, הציוד הצבאי והציוד המיוחד לביצוע משימות, וארגון השימוש הקרבי מאזורים לא מתוכננים".

לצורך קיום האירוע מגויסות יחידות צבאיות של כוחות הטילים ושל התעופה. במהלך האימון, בשיתוף פעולה עם הצבא הרוסי, מתוכנן תרגול של הובלת תחמושת גרעינית והכנתה לשימוש.

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, ונשיא בלארוס, אלכסנדר לוקשנקו, 9 במאי 2026 | צילום: Pavel Bednyakov / POOL / AFP via Getty Images

