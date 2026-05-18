בלארוס מקיימת תרגיל צבאי לשימוש בנשק גרעיני בשיתוף רוסיה

משרד ההגנה של בלארוס הודיע באמצעות חשבון הטלגרם שלו כי במדינה החל היום תרגיל צבאי הכולל יחידות האחראיות על שימוש קרבי בנשק גרעיני ועל סיוע גרעיני. התרגיל נערך בהובלת ראש המטה הכללי של הכוחות המזוינים, המשמש גם כסגן שר ההגנה הראשון של בלארוס.

בהודעת המשרד נמסר כי מטרת התרגיל היא "שיפור רמת ההכשרה של כוח האדם, בדיקת מוכנותם של הנשק, הציוד הצבאי והציוד המיוחד לביצוע משימות, וארגון השימוש הקרבי מאזורים לא מתוכננים".