כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

לפי תיעודים שעלו לרשת, כוחות צה"ל החלו לפעול נגד המשט לרצועה. משרד החוץ: "המשט הוא פרובוקציה לשם פרובוקציה; ישראל לא תאפשר כל הפרה של המצור הימי החוקי על עזה"

דורון פסקין | 18 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳

תיעוד: השתלטות כוחות צה"ל על אחת מספינות המשט הטורקי לרצועת עזה

כוחות צה"ל החלו היום בהשתלטות על המשט הטורקי לעזה, במרחב המים הבין-לאומיים הרחק מחופי ישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו כתב בערוץ הטלגרם שלו: "עצרנו את המשט למחבלים בעזה. מצדיע ללוחמים שלנו!"

נתניהו עלה בקשר מול מפקד שייטת 3 ושיבח את הלוחמים: "אתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט, ובוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו".

[embed]https://vimeo.com/1193228844?share=copy&fl=sv&fe=ci[/embed]

תיעוד מההשתלטות על אחת מספינות המשט

תיעוד מהשתלטות צה"ל על אחת מספינות המשט | צילום מסך

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, 10 בפברואר 2026
דובר משרד החוץ האיראני: לגביית אגרות במצר הורמוז יש בסיס משפטי

דורון פסקין

אסמאעיל בקאא'י אמר את הדברים בתדרוך השבועי לכתבים וטען כי "ארה"ב הבינה שלא תוכל למנוע מאיראן לממש את זכויותיה באמצעות איומים ולחץ כלכלי"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וסגן הנשיא, ג'יי די ואנס, 14 באוקטובר 2025
טראמפ צפוי להכריע בקרוב כיצד לפעול מול איראן; בירושלים מעריכים כי הוא נוטה לפעולה צבאית

יוני בן מנחם

על רקע הקשחת המסרים בין הצדדים והיערכות הכוחות האמריקנים באזור, גורמים מדיניים מעריכים כי נשיא ארה"ב מתקרב להחלטה

שר החוץ הטורקי, הקאן פידאן, ונשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, 23 בנובמבר 2025
טורקיה מקדמת את חוק "המולדת הכחולה" – צעד שעשוי להגביר את המתיחות בים בתיכון

דורון פסקין

הצעת החוק החדשה של אנקרה מוצגת כמהלך טכני להסדרת סמכויות בים, אך בפועל היא עשויה לעגן בחקיקה תפיסה אסטרטגית שנויה במחלוקת ולהחריף את המתיחות מול יוון, קפריסין ומדינות האזור

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך ישיבת הממשלה היום
נתניהו: "אין לי ספק שישראל תהיה המדינה הראשונה שתביא פתרון לבעיית הרחפנים; עינינו פקוחה לגבי איראן"

אורן שלום

ראש הממשלה התייחס בפתח ישיבת הממשלה למערכות השונות. "כל אדריכלי הטבח וכל אדריכלי החטיפה יחוסלו עד האחרון שבהם, ואנחנו מתקרבים מאוד לסיום המשימה הזאת"

נשיא ארה”ב, דונלד טראמפ, המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי
דיווח איראני: הדרישות של ארה"ב, והתנאים הנגדיים שהציבה איראן

דורון פסקין

סוכנות הידיעות פארס, המזוהה עם משמרות המהפכה, פרסמה פרטים על המגעים בין הצדדים

יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, בוועידה הכללית השמינית של פת"ח, 14 במאי 2026
דיווח: תוצאות הבחירות לוועד המרכזי של פת"ח; ברגותי בראש הרשימה, גם בנו של עבאס נבחר

דורון פסקין

האתר הסעודי א-שרק פרסם תוצאות לא רשמיות של הבחירות לוועד המרכזי שנערכו במסגרת הוועידה השמינית של פת"ח. סוכנות הידיעות הפלסטינית WAFA דיווחה כי יו"ר הרש"פ עבאס נבחר פעם נוספת למנהיג

שתפו: