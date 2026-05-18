תיעוד: השתלטות כוחות צה"ל על אחת מספינות המשט הטורקי לרצועת עזה

כוחות צה"ל החלו היום בהשתלטות על המשט הטורקי לעזה, במרחב המים הבין-לאומיים הרחק מחופי ישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו כתב בערוץ הטלגרם שלו: "עצרנו את המשט למחבלים בעזה. מצדיע ללוחמים שלנו!"

נתניהו עלה בקשר מול מפקד שייטת 3 ושיבח את הלוחמים: "אתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט, ובוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו".