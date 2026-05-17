טורקיה מקדמת את חוק "המולדת הכחולה" – צעד שעשוי להגביר את המתיחות בים בתיכון

טורקיה אישרה רשמית כי היא מקדמת הצעת חוק חדשה להגדרת סמכויות המדינה במרחבי השיפוט הימיים שלה – מהלך המכונה בתקשורת הבין-לאומית "חוק המולדת הכחולה".

באנקרה מציגים את היוזמה כחקיקת מסגרת טכנית, שנועדה להסדיר אחריות וסמכויות במרחב הימי ולתקן פערים בחקיקה הפנימית. אולם, מומחים ופרשנים מזהירים כי מאחורי הניסוח המשפטי מסתתר ניסיון למסד בחוק את דוקטרינת "המולדת הכחולה" – התפיסה האסטרטגית הטורקית השנויה במחלוקת, שמערערת על הסטטוס-קוו בים האגאי ובמזרח הים התיכון.