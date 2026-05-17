הצעת החוק החדשה של אנקרה מוצגת כמהלך טכני להסדרת סמכויות בים, אך בפועל היא עשויה לעגן בחקיקה תפיסה אסטרטגית שנויה במחלוקת ולהחריף את המתיחות מול יוון, קפריסין ומדינות האזור

דורון פסקין | 17 במאי 2026 | חדשות | 3 דק׳

טורקיה מקדמת את חוק "המולדת הכחולה" – צעד שעשוי להגביר את המתיחות בים בתיכון

טורקיה אישרה רשמית כי היא מקדמת הצעת חוק חדשה להגדרת סמכויות המדינה במרחבי השיפוט הימיים שלה – מהלך המכונה בתקשורת הבין-לאומית "חוק המולדת הכחולה".

באנקרה מציגים את היוזמה כחקיקת מסגרת טכנית, שנועדה להסדיר אחריות וסמכויות במרחב הימי ולתקן פערים בחקיקה הפנימית. אולם, מומחים ופרשנים מזהירים כי מאחורי הניסוח המשפטי מסתתר ניסיון למסד בחוק את דוקטרינת "המולדת הכחולה" – התפיסה האסטרטגית הטורקית השנויה במחלוקת, שמערערת על הסטטוס-קוו בים האגאי ובמזרח הים התיכון.

דובר משרד ההגנה הטורקי, תת-אדמירל זכי אקטורק, הבהיר בתדרוך שקיים באנקרה כי הצעת החוק נועדה "לקבוע את האחריות בתוך מרחבי השיפוט הימיים שלנו ולתקן חסרים בחקיקה הפנימית". לדבריו, משרד ההגנה תרם לעבודת החקיקה בהיבטים הצבאיים והטכניים, והכוחות המזוינים ימשיכו להגן בנחישות על האינטרסים של טורקיה.

שר החוץ הטורקי, הקאן פידאן, ונשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, 23 בנובמבר 2025

שר החוץ הטורקי, הקאן פידאן, ונשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, 23 בנובמבר 2025 | צילום: Marco Longari / POOL / AFP via Getty Images

