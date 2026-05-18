דובר משרד החוץ האיראני: לגביית אגרות במצר הורמוז יש בסיס משפטי

על רקע המתיחות המתמשכת בין ארה"ב לאיראן, ובמיוחד סביב מצר הורמוז, התייחס היום דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י לנושא.

בדבריו, שנאמרו היום בתדרוך השבועי שלו לתקשורת, הוא טען כי "לגביית אגרות עבור מעבר במצר הורמוז יש בסיס משפטי והגיוני כאחד".