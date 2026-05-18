אסמאעיל בקאא'י אמר את הדברים בתדרוך השבועי לכתבים וטען כי "ארה"ב הבינה שלא תוכל למנוע מאיראן לממש את זכויותיה באמצעות איומים ולחץ כלכלי"
דורון פסקין | 18 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳
דובר משרד החוץ האיראני: לגביית אגרות במצר הורמוז יש בסיס משפטי
על רקע המתיחות המתמשכת בין ארה"ב לאיראן, ובמיוחד סביב מצר הורמוז, התייחס היום דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י לנושא.
בדבריו, שנאמרו היום בתדרוך השבועי שלו לתקשורת, הוא טען כי "לגביית אגרות עבור מעבר במצר הורמוז יש בסיס משפטי והגיוני כאחד".
הוא ציין כי הדרישות שהעלתה איראן במסגרת המשא ומתן הן "דרישות לגיטימיות", כולל שחרור נכסיה הקפואים והסרת הסנקציות. "הדרישה לפיצויים היא דרישה הגיונית מאוד, משום שהמלחמה הזו אינה חוקית", אמר.
