כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

אסמאעיל בקאא'י אמר את הדברים בתדרוך השבועי לכתבים וטען כי "ארה"ב הבינה שלא תוכל למנוע מאיראן לממש את זכויותיה באמצעות איומים ולחץ כלכלי"

דורון פסקין | 18 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

דובר משרד החוץ האיראני: לגביית אגרות במצר הורמוז יש בסיס משפטי

על רקע המתיחות המתמשכת בין ארה"ב לאיראן, ובמיוחד סביב מצר הורמוז, התייחס היום דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י לנושא.

בדבריו, שנאמרו היום בתדרוך השבועי שלו לתקשורת, הוא טען כי "לגביית אגרות עבור מעבר במצר הורמוז יש בסיס משפטי והגיוני כאחד".

הוא ציין כי הדרישות שהעלתה איראן במסגרת המשא ומתן הן "דרישות לגיטימיות", כולל שחרור נכסיה הקפואים והסרת הסנקציות. "הדרישה לפיצויים היא דרישה הגיונית מאוד, משום שהמלחמה הזו אינה חוקית", אמר.

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, 10 בפברואר 2026

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, 10 בפברואר 2026 | צילום: ATTA KENARE / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וסגן הנשיא, ג'יי די ואנס, 14 באוקטובר 2025
טראמפ צפוי להכריע בקרוב כיצד לפעול מול איראן; בירושלים מעריכים כי הוא נוטה לפעולה צבאית

יוני בן מנחם

על רקע הקשחת המסרים בין הצדדים והיערכות הכוחות האמריקנים באזור, גורמים מדיניים מעריכים כי נשיא ארה"ב מתקרב להחלטה

שר החוץ הטורקי, הקאן פידאן, ונשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, 23 בנובמבר 2025
טורקיה מקדמת את חוק "המולדת הכחולה" – צעד שעשוי להגביר את המתיחות בים בתיכון

דורון פסקין

הצעת החוק החדשה של אנקרה מוצגת כמהלך טכני להסדרת סמכויות בים, אך בפועל היא עשויה לעגן בחקיקה תפיסה אסטרטגית שנויה במחלוקת ולהחריף את המתיחות מול יוון, קפריסין ומדינות האזור

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך ישיבת הממשלה היום
נתניהו: "אין לי ספק שישראל תהיה המדינה הראשונה שתביא פתרון לבעיית הרחפנים; עינינו פקוחה לגבי איראן"

אורן שלום

ראש הממשלה התייחס בפתח ישיבת הממשלה למערכות השונות. "כל אדריכלי הטבח וכל אדריכלי החטיפה יחוסלו עד האחרון שבהם, ואנחנו מתקרבים מאוד לסיום המשימה הזאת"

נשיא ארה”ב, דונלד טראמפ, המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי
דיווח איראני: הדרישות של ארה"ב, והתנאים הנגדיים שהציבה איראן

דורון פסקין

סוכנות הידיעות פארס, המזוהה עם משמרות המהפכה, פרסמה פרטים על המגעים בין הצדדים

יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, בוועידה הכללית השמינית של פת"ח, 14 במאי 2026
דיווח: תוצאות הבחירות לוועד המרכזי של פת"ח; ברגותי בראש הרשימה, גם בנו של עבאס נבחר

דורון פסקין

האתר הסעודי א-שרק פרסם תוצאות לא רשמיות של הבחירות לוועד המרכזי שנערכו במסגרת הוועידה השמינית של פת"ח. סוכנות הידיעות הפלסטינית WAFA דיווחה כי יו"ר הרש"פ עבאס נבחר פעם נוספת למנהיג

מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, שגריר ישראל בארה"ב, יחיאל לייטר, ושגרירת לבנון בארה"ב, נאדה חמדה מועווד, במהלך שיחות בין ישראל ללבנון, 14 באפריל 2026
בירושלים מעריכים כי המגעים מול לבנון מתקדמים באופן חיובי

יוני בן מנחם

סבב שיחות נוסף בין הצדדים צפוי להתקיים בתחילת יוני, ובמקביל צפוי להיפתח ערוץ שיחות נוסף שיעסוק בתיאום ביטחוני

שתפו: