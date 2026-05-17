ראש הממשלה התייחס בפתח ישיבת הממשלה למערכות השונות. "כל אדריכלי הטבח וכל אדריכלי החטיפה יחוסלו עד האחרון שבהם, ואנחנו מתקרבים מאוד לסיום המשימה הזאת"

אורן שלום | 17 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳

נתניהו: "לפני שש שנים הזהרתי מפני איום הרחפנים; אשוחח היום עם הנשיא טראמפ בנוגע לאיראן"

הבוקר קיימה ממשלת ישראל ישיבה מיוחדת לרגל יום ירושלים במוזיאון הכנסת ב"בית פרומין". בפתח הישיבה התייחס ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ללחימה בלבנון, לרצועת עזה ולמערכה מול איראן.

בנוגע למצב מול חיזבאללה אמר נתניהו: "אנחנו עושים שם הרבה; תופסים שם שטח, מנקים שם שטח, מגנים על יישובי ישראל אבל נאבקים גם באויב שמנסה להתחכם לנו. לפני שש שנים בישיבת קבינט אני הזהרתי מפני האיום של הרחפנים. ראיתי בזה אז קודם כל איום רציני של כלי להתנקשות באישים, אבל מאז זה כמובן התפתח.

"מתחילת המלחמה וכמובן שגם ראיתי את מלחמת אוקראינה, חשבתי שזה יכול לשמש כלי גם בשדה הקרב שלנו. לבקשתי, צה"ל הקים סככות על הטנקים. זה היה אמצעי אחד. וצה"ל עשה ומשרד הביטחון עשו הרבה דברים במהלך השנים, צריך להבין את זה, והם סיכלו מאות רבות אם לא אלפים כולל גם כטב"מים, אלפים של ניסיונות פגיעה בכוחותינו של כטב"מים ושל רחפנים. והם מצליחים. כל פעם יש איום חדש, ומצליחים לסכל אותו".

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך ישיבת הממשלה היום

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך ישיבת הממשלה היום | צילום מסך

