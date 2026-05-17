נתניהו: "לפני שש שנים הזהרתי מפני איום הרחפנים; אשוחח היום עם הנשיא טראמפ בנוגע לאיראן"

הבוקר קיימה ממשלת ישראל ישיבה מיוחדת לרגל יום ירושלים במוזיאון הכנסת ב"בית פרומין". בפתח הישיבה התייחס ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ללחימה בלבנון, לרצועת עזה ולמערכה מול איראן.

בנוגע למצב מול חיזבאללה אמר נתניהו: "אנחנו עושים שם הרבה; תופסים שם שטח, מנקים שם שטח, מגנים על יישובי ישראל אבל נאבקים גם באויב שמנסה להתחכם לנו. לפני שש שנים בישיבת קבינט אני הזהרתי מפני האיום של הרחפנים. ראיתי בזה אז קודם כל איום רציני של כלי להתנקשות באישים, אבל מאז זה כמובן התפתח.