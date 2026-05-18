טראמפ צפוי להכריע בקרוב כיצד לפעול מול איראן; בירושלים מעריכים כי הוא נוטה לפעולה צבאית

גורמים בכירים בירושלים מעריכים כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מתקרב להחלטה גורלית בנוגע להמשך המערכה, ונוטה לאמץ תוכנית להנחתת מכה צבאית עוצמתית על איראן. יתכן והפעולה תיפתח בחידוש פרויקט החירות פלוס תקיפות ממוקדות נגד יעדים איראניים ותתרחב בהמשך.

זאת במטרה להביא לסיום המערכה באמצעות הסכם משופר מבחינת ארה"ב בסוגיות תוכנית הגרעין האיראנית ופתיחת מצרי הורמוז.

בתרחיש כזה, המשטר האיראני הנוכחי צפוי לשרוד, אך להיוותר מוחלש מאוד, ובהמשך עשוי להתחדש גל מחאה פנימי שיסייע בהפלת המשטר. עם זאת, הדבר תלוי במידה רבה בעוצמת המכה הצבאית שתנחית ארה"ב על איראן, בשיתוף פעולה עם ישראל, ובמשך המערכה שצפויה להימשך בין שבוע למספר שבועות.