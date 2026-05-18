כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

על רקע הקשחת המסרים בין הצדדים והיערכות הכוחות האמריקנים באזור, גורמים מדיניים מעריכים כי נשיא ארה"ב מתקרב להחלטה

יוני בן מנחם | 18 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳

טראמפ צפוי להכריע בקרוב כיצד לפעול מול איראן; בירושלים מעריכים כי הוא נוטה לפעולה צבאית

גורמים בכירים בירושלים מעריכים כי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מתקרב להחלטה גורלית בנוגע להמשך המערכה, ונוטה לאמץ תוכנית להנחתת מכה צבאית עוצמתית על איראן. יתכן והפעולה תיפתח בחידוש פרויקט החירות פלוס תקיפות ממוקדות נגד יעדים איראניים ותתרחב בהמשך.

זאת במטרה להביא לסיום המערכה באמצעות הסכם משופר מבחינת ארה"ב בסוגיות תוכנית הגרעין האיראנית ופתיחת מצרי הורמוז.

בתרחיש כזה, המשטר האיראני הנוכחי צפוי לשרוד, אך להיוותר מוחלש מאוד, ובהמשך עשוי להתחדש גל מחאה פנימי שיסייע בהפלת המשטר. עם זאת, הדבר תלוי במידה רבה בעוצמת המכה הצבאית שתנחית ארה"ב על איראן, בשיתוף פעולה עם ישראל, ובמשך המערכה שצפויה להימשך בין שבוע למספר שבועות.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וסגן הנשיא, ג'יי די ואנס, 14 באוקטובר 2025

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וסגן הנשיא, ג'יי די ואנס, 14 באוקטובר 2025 | צילום: Kevin Dietsch/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
שר החוץ הטורקי, הקאן פידאן, ונשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, 23 בנובמבר 2025
טורקיה מקדמת את חוק "המולדת הכחולה" – צעד שעשוי להגביר את המתיחות בים בתיכון

דורון פסקין

הצעת החוק החדשה של אנקרה מוצגת כמהלך טכני להסדרת סמכויות בים, אך בפועל היא עשויה לעגן בחקיקה תפיסה אסטרטגית שנויה במחלוקת ולהחריף את המתיחות מול יוון, קפריסין ומדינות האזור

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך ישיבת הממשלה היום
נתניהו: "אין לי ספק שישראל תהיה המדינה הראשונה שתביא פתרון לבעיית הרחפנים; עינינו פקוחה לגבי איראן"

אורן שלום

ראש הממשלה התייחס בפתח ישיבת הממשלה למערכות השונות. "כל אדריכלי הטבח וכל אדריכלי החטיפה יחוסלו עד האחרון שבהם, ואנחנו מתקרבים מאוד לסיום המשימה הזאת"

נשיא ארה”ב, דונלד טראמפ, המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי
דיווח איראני: הדרישות של ארה"ב, והתנאים הנגדיים שהציבה איראן

דורון פסקין

סוכנות הידיעות פארס, המזוהה עם משמרות המהפכה, פרסמה פרטים על המגעים בין הצדדים

יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, בוועידה הכללית השמינית של פת"ח, 14 במאי 2026
דיווח: תוצאות הבחירות לוועד המרכזי של פת"ח; ברגותי בראש הרשימה, גם בנו של עבאס נבחר

דורון פסקין

האתר הסעודי א-שרק פרסם תוצאות לא רשמיות של הבחירות לוועד המרכזי שנערכו במסגרת הוועידה השמינית של פת"ח. סוכנות הידיעות הפלסטינית WAFA דיווחה כי יו"ר הרש"פ עבאס נבחר פעם נוספת למנהיג

מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, שגריר ישראל בארה"ב, יחיאל לייטר, ושגרירת לבנון בארה"ב, נאדה חמדה מועווד, במהלך שיחות בין ישראל ללבנון, 14 באפריל 2026
בירושלים מעריכים כי המגעים מול לבנון מתקדמים באופן חיובי

יוני בן מנחם

סבב שיחות נוסף בין הצדדים צפוי להתקיים בתחילת יוני, ובמקביל צפוי להיפתח ערוץ שיחות נוסף שיעסוק בתיאום ביטחוני

סרן מעוז ישראל רקנטי ז"ל
קצין בחטיבת גולני נהרג בדרום לבנון

צוות מגזין אפוק

סרן מעוז ישראל רקנטי ז"ל נהרג כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה

שתפו: