סוכנות הידיעות פארס, המזוהה עם משמרות המהפכה, פרסמה פרטים על המגעים בין הצדדים

דורון פסקין | 17 במאי 2026 | חדשות | 1 דק׳

דיווח איראני: הדרישות של ארה"ב, והתנאים הנגדיים שהציבה איראן

סוכנות הידיעות האיראנית פארס, המזוהה עם משמרות המהפכה, פרסמה היום פרטים שלטענתה נוגעים לתגובת ארה"ב להצעות איראן במסגרת המגעים האחרונים בין הצדדים. לפי הנוסח האיראני, מדובר ב"חמשת התנאים המרכזיים של וושינגטון".

על פי הדיווח, הדרישות האמריקניות הן: אי תשלום פיצויים מצד ארה"ב על נזקי המלחמה; הוצאת 400 ק"ג אורניום מאיראן והעברתם לארה"ב; השארת מתקן גרעיני אחד בלבד פעיל באיראן; אי שחרור של אפילו 25% מהנכסים האיראניים המוקפאים; והתניית הפסקת המלחמה בכל הזירות בקיום משא ומתן.

פארס טענה כי "גם אם איראן תקיים את התנאים האלה, איום התוקפנות מצד ארה"ב והמשטר הציוני עדיין יישאר בעינו".

נשיא ארה”ב, דונלד טראמפ, המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי | מקור: שימוש לפי סעיף 27א׳, Kevin Dietsch/Getty Images

יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, בוועידה הכללית השמינית של פת"ח, 14 במאי 2026
דיווח: תוצאות הבחירות לוועד המרכזי של פת"ח; ברגותי בראש הרשימה, גם בנו של עבאס נבחר

דורון פסקין

האתר הסעודי א-שרק פרסם תוצאות לא רשמיות של הבחירות לוועד המרכזי שנערכו במסגרת הוועידה השמינית של פת"ח. סוכנות הידיעות הפלסטינית WAFA דיווחה כי יו"ר הרש"פ עבאס נבחר פעם נוספת למנהיג

מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, שגריר ישראל בארה"ב, יחיאל לייטר, ושגרירת לבנון בארה"ב, נאדה חמדה מועווד, במהלך שיחות בין ישראל ללבנון, 14 באפריל 2026
בירושלים מעריכים כי המגעים מול לבנון מתקדמים באופן חיובי

יוני בן מנחם

סבב שיחות נוסף בין הצדדים צפוי להתקיים בתחילת יוני, ובמקביל צפוי להיפתח ערוץ שיחות נוסף שיעסוק בתיאום ביטחוני

סרן מעוז ישראל רקנטי ז"ל
קצין בחטיבת גולני נהרג בדרום לבנון

צוות מגזין אפוק

סרן מעוז ישראל רקנטי ז"ל נהרג כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה

ראש ממשלת עיראק הנכנס, עלי א-זיידי | צילום: Wikimedia CC BY-SA 4.0
עלי א-זיידי מונה רשמית לראש ממשלת עיראק

דורון פסקין

א-זיידי, נציג הברית השיעית "מסגרת התיאום" שלחלק ממרכיביה זיקה ישירה לאיראן, יחליף בתפקיד את שיעא א-סודאני

מנהיג הזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה, עז א-דין אלחדאד
צה"ל ושב"כ אישרו כי ראש הזרוע הצבאית של חמאס חוסל

אורן שלום

לאחר התקיפה אמש נגד עז א-דין אלחדאד, בישראל אישרו רשמית כי החיסול הצליח. הרמטכ"ל: "זו סגירת מעגל חשובה"

סגן מנהיג דאע"ש העולמי, אבו-בילאל אל-מנוכי
חוסל סגן מנהיג דאע"ש העולמי

אורן שלום

נשיא ארה"ב הודיע כי אבו-בילאל אל-מנוכי חוסל בפעולה משותפת של צבא ארה"ב וצבא ניגריה. "הוא חשב שיוכל להסתתר באפריקה, אך הוא לא ידע שיש לנו מקורות שעדכנו אותנו על כל מה שעשה"

