דיווח איראני: הדרישות של ארה"ב, והתנאים הנגדיים שהציבה איראן

סוכנות הידיעות האיראנית פארס, המזוהה עם משמרות המהפכה, פרסמה היום פרטים שלטענתה נוגעים לתגובת ארה"ב להצעות איראן במסגרת המגעים האחרונים בין הצדדים. לפי הנוסח האיראני, מדובר ב"חמשת התנאים המרכזיים של וושינגטון".

על פי הדיווח, הדרישות האמריקניות הן: אי תשלום פיצויים מצד ארה"ב על נזקי המלחמה; הוצאת 400 ק"ג אורניום מאיראן והעברתם לארה"ב; השארת מתקן גרעיני אחד בלבד פעיל באיראן; אי שחרור של אפילו 25% מהנכסים האיראניים המוקפאים; והתניית הפסקת המלחמה בכל הזירות בקיום משא ומתן.