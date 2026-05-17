האתר הסעודי א-שרק פרסם תוצאות לא רשמיות של הבחירות לוועד המרכזי שנערכו במסגרת הוועידה השמינית של פת"ח. סוכנות הידיעות הפלסטינית WAFA דיווחה כי יו"ר הרש"פ עבאס נבחר פעם נוספת למנהיג

דורון פסקין | 17 במאי 2026 | חדשות | 2 דק׳

דיווח: תוצאות הבחירות לוועד המרכזי של פת"ח; ברגותי בראש הרשימה, גם בנו של עבאס נבחר

אתר החדשות הסעודי "א-שרק" פרסם היום תוצאות סופיות של הבחירות שהתקיימו במסגרת הוועידה הכללית השמינית של פת"ח. הבחירות נערכו לראשונה זה עשור, בוועידה שהתכנסה ברמאללה בשבוע שעבר, במקביל לכינוסים בעזה, בקהיר ובביירות.

לפי סוכנות הידיעות הפלסטינית הרשמית WAFA, בוועידה השתתפו כ-2,580 מחברי הארגון, וההצבעה נועדה לבחור 18 חברים לוועד המרכזי ו-80 חברים למועצה המהפכנית. ההצבעה נפתחה בשבת בשעה 10:00 והסתיימה ב-16:00, ולאחריה החלה ספירת הקולות. WAFA טרם פרסמה את התוצאות באופן רשמי, אולם דיווחה כי מחמוד עבאס נבחר מחדש פה אחד ליו"ר פת"ח ולמנהיגו הכללי של הארגון.

לפי התוצאות שפורסמו הבוקר, מרוואן ברגותי, בכיר פת"ח הכלוא בישראל, קיבל 1,877 קולות – המספר הגבוה ביותר מבין המועמדים לוועד המרכזי. מאג'ד פרג', ראש מנגנון המודיעין הכללי הפלסטיני, קיבל 1,861 קולות. במקום השלישי דורג ג'בריל רג'וב עם 1,609 קולות, ואחריו חוסיין א-שיח', סגנו של יו"ר הרש"פ, עם 1,570 קולות.

יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, בוועידה הכללית השמינית של פת"ח, 14 במאי 2026 | צילום: Jaafar ASHTIYEH / AFP via Getty Images

