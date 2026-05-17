סבב שיחות נוסף בין הצדדים צפוי להתקיים בתחילת יוני, ובמקביל צפוי להיפתח ערוץ שיחות נוסף שיעסוק בתיאום ביטחוני
יוני בן מנחם | 17 במאי 2026 | חדשות | 3 דק׳
בירושלים מעריכים כי המגעים מול לבנון מתקדמים באופן חיובי
בעוד הלחימה בלבנון בין צה"ל לחיזבאללה נמשכת, למרות הפסקת האש הרשמית, הודיעה מחלקת המדינה האמריקנית ב-15 במאי כי הפסקת האש בין ישראל ללבנון תוארך ב-45 ימים, "כדי לאפשר התקדמות בנושא". ההחלטה התקבלה לאחר יומיים של שיחות דיפלומטיות בוושינגטון בין נציגי המדינות.
בהודעה נמסר עוד כי מחלקת המדינה תכנס מחדש את המסלול המדיני של המשא ומתן ב-2 וב-3 ביוני. במקביל, מסלול ביטחוני יושק בפנטגון ב-29 במאי, בהשתתפות משלחות צבאיות משתי המדינות. "אנו מקווים שדיונים אלה יקדמו שלום בר-קיימא בין שתי המדינות", נמסר בהודעה.
גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים כי המשא ומתן בין המשלחת הישראלית למשלחת הלבנונית מתקיים חרף איומי חיזבאללה, ומבלי שישראל מפסיקה את פעילותה הצבאית בדרום לבנון או מעניקה ללבנון ערבויות לכך שתנצור את האש.
