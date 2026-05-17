בירושלים מעריכים כי המגעים מול לבנון מתקדמים באופן חיובי

בעוד הלחימה בלבנון בין צה"ל לחיזבאללה נמשכת, למרות הפסקת האש הרשמית, הודיעה מחלקת המדינה האמריקנית ב-15 במאי כי הפסקת האש בין ישראל ללבנון תוארך ב-45 ימים, "כדי לאפשר התקדמות בנושא". ההחלטה התקבלה לאחר יומיים של שיחות דיפלומטיות בוושינגטון בין נציגי המדינות.

בהודעה נמסר עוד כי מחלקת המדינה תכנס מחדש את המסלול המדיני של המשא ומתן ב-2 וב-3 ביוני. במקביל, מסלול ביטחוני יושק בפנטגון ב-29 במאי, בהשתתפות משלחות צבאיות משתי המדינות. "אנו מקווים שדיונים אלה יקדמו שלום בר-קיימא בין שתי המדינות", נמסר בהודעה.